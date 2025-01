A Seleção Brasileira de Handebol venceu a Suécia por 27 a 24, nesta sexta-feira (24), em Oslo, na Noruega, pelo Mundial da modalidade. O Brasil teve uma atuação de gala na partida. Apesar dos ataques suecos no segundo tempo, a equipe verde-amarela demonstrou maturidade para continuar a frente da partida e conquistar a vaga histórica para as quartas de final.

Como foi a partida entre Brasil e Suécia no Mundial de Handebol?

Seleção Brasileira comemora gol de Guilherme faltando um minuto para o fim da partida (Foto: Divulgação/COB)

Primeiro tempo

A Seleção Brasileira fez um primeiro tempo de gala com boas atuações diante da Suécia. Os suecos, que não ficaram com essa desvantagem no placar durante todo o mundial, tiveram dificuldades de chegar ao ataque dos brasileiros. A equipe adversária teve que lidar com mais um problema: a expulsão de Felix Moller, que jogou o braço no rosto de Bryan Montes.

Os grandes destaques deste período foram as defesas do goleiro Rangel, o hat-trick do meia-esquerda Haniel e o pivô Edy, que começou o jogo em “modo turbo”.

Segundo tempo

Diferentemente do primeiro tempo, a Suécia, que estava atrás do placar, iniciou os trabalhos com um tiro de sete metros. Em seguida, Bryan Montes fez o primeiro gol do Brasil no segundo período. O mesmo que marcou para a Seleção, foi expulso em seguida. Os suecos aproveitaram a oportunidade para a diminuir a vantagem, já que um dos jogadores principais da partida estava fora.

O Brasil não se abateu aos ataques suecos. Com um final de jogo emocionante, Acácio fez o seu primeiro gol na partida e a Seleção abriu três gols de vantagem. A equipe brasileira segurou a parcial e venceu a Suécia por 27 a 24.