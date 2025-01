Após o Mr. Olympia 2024, o treinador Hany Rambod anunciou a aposentadoria do fisiculturismo. Conhecido como “The Pro Creator”, Rambod era coach de Derek Lunsford, campeão do Olympia na categoria 212, em 2021, e da Open, em 2023. Em entrevista ao Lance!, o fisiculturista contou como recebeu a notícia. Veja o vídeo acima.

Sem Hany Rambod, Derek Lunsford chamou o treinador brasileiro Fabrício Pacholok, um dos melhores do país e que vem ganhando reconhecimento mundial por treinar diversos atletas de fisiculturismo e MMA pelo Brasil.

Derek Lunsford está treinando com o brasileiro Fabrício Pacholok (Foto: Reprodução/Instagram)

Conheça Fabrício Pacholok

Fabrício Pacholok, de 40 anos, nasceu e cresceu em Telêmaco Borba, no interior do Paraná. é formado em educação física pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e pós-graduado em Treinamento Individualizado e Qualidade de Vida.

Atleta IFBB (campeão estreantes 2014, vice campeão estadual 2014).

Treinador de diversos Bodybuilders.

Preparador físico de diversos atletas de MMA.

Atleta NABBA (campeão estreantes class I 2010, vice campeão estadual 2011).

Campeão de 8 etapas da LPJJ (liga paranaense de Jiu Jitsu) – 2008, 2009 e 2010.

Vice-campeão mundial pela WLPJJ (World League Pro Jiu Jitsu).

Campeão MMA do 2° Interno UDL.