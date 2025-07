Vôlei de praia: Brasileiros perdem, mas ainda podem conquistar pódio na Suíça

O Brasil não tem mais chances de conquistar ouro no Elite16 de Gstaad, mas ainda pode garantir pódio. Neste sábado (5), a dupla brasileira George e André foi derrotada na semifinal da competição por 2 sets a 0 e disputa o terceiro lugar no próximo domingo (6), às 8h (de Brasília). Outras duplas brasileiras foram eliminadas da competição de vôlei de praia na Suíca.

Três parcerias do Brasil se classificaram para as quartas de final da etapa de Gstaad, que aconteceram neste domingo, mas apenas uma avançou.

Evandro e Arthur, dupla masculina com melhor ranqueamento no circuito mundial em quinto lugar, foram eliminados nas quartas pelo suecos Nilsson e Andersson. Os brasileiros foram derrotados por 2 sets a 0, com as parciais de 21/16 e 21/19.

Já George e André venceram os noruegueses Mol e Sorum, nas quartas de final, por 2 sets a 1, com as parciais de 21/19, 18/21 e 15/11. Na semi, os brasileiros perderam para a mesma dupla que eliminou os compatriotas Evandro e Arthur. Os suecos Nilsson e Andersson derrotaram a parceria também por 2 sets a 0, com as parciais de 21/15 e 21/18.

Com a derrota na semifinal, George e André irão disputar o terceiro lugar no próximo domingo (6), às 8h (de Brasília), contra a dupla dos países baixos Boermans e de Groot.

Na disputa feminina, a dupla brasileira Thamela e Victoria chegou nas quartas de final, mas foi derrotada pela dupla da letônia, Tina e Anastasija, por 2 sets a 1, com as parciais de 21/19, 17/21 e 15/13.

Thamela e Victoria foram eliminadas do <strong>Elite16 de Gstaad</strong> de Vôlei de Praia, na Suíça. (Foto: Volleyball World)

O Elite 16 de Gstaad é uma competição que reúne algumas das principais duplas do circuito mundial de vôlei de praia. O torneio está organizado em seis grupos com quatro duplas cada, seguindo um formato onde os primeiros colocados avançam diretamente para a Fase de 12, enquanto segundos e terceiros disputam a Fase de 18.