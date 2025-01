Brasil vence Espanha no Mundial de Handebol e encara a Dinamarca nas quartas

O Brasil venceu a Espanha por 26 a 25, neste domingo (26), na Unity Arena, em Oslo, na Noruega, pela terceira rodada da segunda fase de grupos do Mundial Masculino de Handebol. A Seleção Brasileira entrou em quadra já classificada e com a certeza que ficaria na segunda colocação do Grupo III, já que Portugal venceu o Chile. Rudolph Hackbarth, do Brasil, foi o principal artilheiro do jogo, com seis gols.

Está foi a última partida do Grupo III da segunda fase de grupos do Mundial de Handebol: o Brasil se classificou na segunda colocação, atrás de Portugal. Por conta da posição, a Seleção Brasileira irá encarar a forte Dinamarca, que liderou o Grupo I. O jogo será realizado na quarta-feira (29), às 13h30 (de Brasília).

Como foi Espanha x Brasil pelo Mundial de Handebol?

O Brasil começou bem e abriu 4 a 1 com cinco minutos de jogo. O ritmo seguia assim até a parte final do primeiro tempo, quando a Espanha conseguiu reagir e ficar a apenas um gol atrás no placar, 10 a 9. Após isso, ambas as equipes começaram a trocar gols, com a partida indo para o intervalo 14 a 13 para a Seleção Brasileira.

Na volta do intervalo, os espanhóis assumiram a liderança do placar pela primeira vez na partida, 16 a 15. Porém, a alegria da Espanha durou pouco, pois o Brasil virou o jogo dois minutos depois, 17 a 16. Na metade do segundo tempo, a Seleção Brasileira conseguiu aumentar a vantagem novamente, dessa vez para 22 a 18, mas os espanhóis reagiram e empataram faltando 10 minutos para o final.

O Brasil venceu a Espanha por 26 a 25 (Foto: Beate Oma Dahle / NTB / AFP)

Apesar da classificação garantida, a partida ficou tensa nos minutos finais. O Brasil conseguiu abrir dois gols de vantagem, 24 a 22. Mas a Espanha conseguiu encostar no placar novamente e ter a bola do empate no último lance, mas jogaram para fora. Vitória da Seleção Brasileira por 26 a 25.