O Brasil venceu o Chile por 28 a 24 pela segunda rodada do Mundial Masculino de Handebol, no Unity Arena, em Oslo (NOR), nesta quarta-feira (22). A equipe brasileira dominou o primeiro tempo e no seguinte, os chilenos equilibraram a partida. Portanto, a Seleção Brasileira lutou até o fim e conquistou o triunfo. Haniel, Gustavo e Denys foram os destaques da partida pelo lado brasileiro.

Como foi a partida entre Brasil e Chile no Mundial de Handebol?

A Seleção Brasileira fez um bom primeiro quarto. O time abriu seis gols, cometeu alguns erros no início — que foram aproveitados pelo Chile que colocou três no placar — mas conseguiu encontrar o ritmo. O Brasil liderou a parcial por 13 a 10. Os destaques da equipe neste primeiro tempo foram Hariel, Gustavo e Denys.

O Brasil liderou o segundo quarto por alguns minutos, já que o Chile reagiu e começou a atuar melhor na partida. A equipe adversária chegou a empatar a partida em diversos momentos. Portanto, a Seleção Brasileira aproveitou alguns erros dos chilenos e ampliaram o placar. Haniel, um dos craques da partida, fez o gol da vitória do time verde-amarelo, que venceu por 28 a 24.

Próximos duelos do Brasil no Mundial de Handebol

O próximo rival do Brasil será a Suécia, que se classificou em primeiro no grupo F. A partida acontece na sexta-feira, às 14h. Na última rodada da segunda fase, a seleção encara a Espanha, no domingo, às 14h.