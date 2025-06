Brasil conquista dois bronzes no Pan-Americano de Esgrima no Rio

Os esgrimistas brasileiros Alexandre Camargo e Isabela Carvalho conquistaram medalhas de bronze para o Brasil no Campeonato Pan-Americano de Esgrima 2025. As conquistas ocorreram nesta quarta-feira (25), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O torneio continental segue até domingo (29).

Na espada masculina, Camargo iniciou sua campanha vencendo o peruano Fabrizio García por 15 a 10. O brasileiro superou o chileno Pablo Núñez nas oitavas de final por 15 a 7. Nas quartas, derrotou o canadense Nicholas Zhang em confronto apertado por 15 a 14.

Na semifinal, Camargo enfrentou o venezuelano Rúben Limardo, campeão olímpico em Londres 2012. O brasileiro abriu 2 a 0, mas perdeu por 9 a 8. O americano Tristan Szapary conquistou o ouro ao vencer Limardo na final por 15 a 7.

Pódio da categoria espada masculino Pan-Americano esgrima (foto: Augusto Bizzi/FIE)

Isabela é bronze no sabre

No sabre feminino, Isabela Carvalho também garantiu bronze. A atleta do Pinheiros, de 20 anos, campeã Pan-Americana Cadete e Juvenil em fevereiro, venceu a colombiana Ana Maria Alderete por 15 a 11 na estreia. Nas oitavas, superou a compatriota Karina Trois por 15 a 10. Nas quartas, venceu a porto-riquenha Gabriela Hwang por 15 a 12.

Na semifinal, Isabela perdeu para a americana Maia Chamberlain, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, por 15 a 6. Chamberlain conquistou o ouro ao derrotar a mexicana Natalia Botello por 15 a 12 na final.

A participação brasileira no segundo dia do Pan de Esgrima incluiu outros atletas. Na espada masculina, Nicholas Deguchi, Pedro Petrich e Nicolas Ferreira foram eliminados no quadro de 32. No sabre feminino, Karina Trois caiu nas oitavas para Isabela. Pietra Chierighini, atual campeã brasileira da disciplina, não passou da primeira fase.

O Campeonato Pan-Americano de Esgrima 2025 continua nesta quinta-feira (26) com as disputas do florete feminino e do sabre masculino.