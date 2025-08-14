NFL Madden 26: EA Sports acerta na evolução do antecessor e segue em crescimento
Game foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (14)
O NFL Madden 26 foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (14). O lançamento da maior franquia de jogos de futebol americano chega a mais uma edição, que segue com a evolução do antecessor, mas ainda, segue atrás do game de College Football. A EA Sports disponibilizou o jogo de forma antecipada ao Lance!, que traz a análise do jogo abaixo.
Análise do NFL Madden 26:
Jogabilidade
O Madden 26 é uma evolução excelente do 25, que já era bom. Com uma jogabilidade mais fluida e sem dependência de animações. Novas jogadas são possíveis de darem resultado, sem ter um tipo de "meta" dentro do jogo.
Mais conhecimento tático e leitura de jogo será necessário pelo player em dificuldades mais altas, tanto no ataque quanto na defesa. A inteligência artificial do Madden 26 ainda não é perfeita, com alguns defeitos nos linebackers.
Acessibilidade
Pouca ajuda para novos jogadores, que terão que aprender em níveis baixos e na marra para pegar o jeito do jogo. Mais uma vez, o Madden 26 vem sem tradução para o português, que afasta ainda mais o consumidor brasileiro do produto, já que apenas uma pequena minoria do país sabe inglês. Também não há servidor do jogo no Brasil, o que dificulta muito jogar os modos online, por ter um delay muito grande.
Vale a pena?
Mesmo com os defeitos, é um excelente jogo, que segue a crescente vindo do College Football 25. Após anos com críticas em jogos de esportes, a EA volta a se reerguer e apostar no que dava certo antes, principalmente no Madden/College Football e no F1. Agora é esperar que a empresa também faça o mesmo no EAFC 26.
Mais detalhes do jogo
Jogabilidade
- Linha defensiva mais fraca que o normal/Linha ofensiva mais forte que o normal
- Sistema de passe mais pessoal, onde escolhe, entre quatro opções, qual mais agrada
- Mais fumbles e interceptações
- Difícil de defender com os linebackers. Secundária mais forte
- Passes curtos e médios mais eficientes do que em profundidade
- Poucas faltas (Em quatro horas de gameplay, apenas duas faltas marcadas pela máquina)
- Jogabilidade mais fluida, sem dependência das animações
- Inteligencia artificial presente no "QB DNA" e "Coach DNA", aonde a IA ajuda em estratégias e movimentações reais
Modo carreira jogador
- Diversas mudanças
- Carreiras como Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Linebacker out Cornerback
- Pode usar o mesmo jogador do College Football 26, jogo de futebol americano universitário
- Opção de ser draftado ou escolher um time por conta própria
- Caso escolha o Draft, terá uma entrevista com a empresária e com um General Manager, mas não fará um combine, que decepciona.
- Após ser escolhido, é apresentado a esfera de influência, menu em que aparecem seus níveis de relacionamento com a empresária, fãs, técnico e outros membros da comissão técnica
- Durante as semanas, pequenas escolhas apareceram, onde irão agradar um relacionamento específico e desagradar outro
- Quanto melhor for o relacionamento, mais benefícios no upgrade do jogador e vantagem nos jogos, mas quanto pior, mais dificuldade.
- Apenas controla o próprio jogador
- Sistema de "badges" e pequenas missões como no NBA 2K
- É possível jogar com o seu jogador online em partidas 3x3
- Loja para comprar tatuagens e kits de jogo
Modo carreira treinador
- Mudança na criação do treinador, com foco em mente defensiva, ofensiva e guru tático
- Diversas opções de rosto, mas sem a opção de personalização
- Menu idêntico ao Madden 25
- Sem muita mudança nas features do modo
Existe uma arena chamada "São Paulo Game", porém, é apenas um estádio genérico, e não é a NeoQuímica Arena. Apenas com banners da partida que indica que a partida é no Brasil.
Veja fotos e vídeos do NFL Madden 26
Jogabilidade e Gráficos
Modo carreira treinador
Modo Carreira jogador
