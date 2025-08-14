O NFL Madden 26 foi lançado oficialmente nesta quinta-feira (14). O lançamento da maior franquia de jogos de futebol americano chega a mais uma edição, que segue com a evolução do antecessor, mas ainda, segue atrás do game de College Football. A EA Sports disponibilizou o jogo de forma antecipada ao Lance!, que traz a análise do jogo abaixo.

Análise do NFL Madden 26:

Jogabilidade

O Madden 26 é uma evolução excelente do 25, que já era bom. Com uma jogabilidade mais fluida e sem dependência de animações. Novas jogadas são possíveis de darem resultado, sem ter um tipo de "meta" dentro do jogo.

Mais conhecimento tático e leitura de jogo será necessário pelo player em dificuldades mais altas, tanto no ataque quanto na defesa. A inteligência artificial do Madden 26 ainda não é perfeita, com alguns defeitos nos linebackers.

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Acessibilidade

Pouca ajuda para novos jogadores, que terão que aprender em níveis baixos e na marra para pegar o jeito do jogo. Mais uma vez, o Madden 26 vem sem tradução para o português, que afasta ainda mais o consumidor brasileiro do produto, já que apenas uma pequena minoria do país sabe inglês. Também não há servidor do jogo no Brasil, o que dificulta muito jogar os modos online, por ter um delay muito grande.

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Vale a pena?

Mesmo com os defeitos, é um excelente jogo, que segue a crescente vindo do College Football 25. Após anos com críticas em jogos de esportes, a EA volta a se reerguer e apostar no que dava certo antes, principalmente no Madden/College Football e no F1. Agora é esperar que a empresa também faça o mesmo no EAFC 26.

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Mais detalhes do jogo

Jogabilidade

Linha defensiva mais fraca que o normal/Linha ofensiva mais forte que o normal Sistema de passe mais pessoal, onde escolhe, entre quatro opções, qual mais agrada Mais fumbles e interceptações Difícil de defender com os linebackers. Secundária mais forte Passes curtos e médios mais eficientes do que em profundidade Poucas faltas (Em quatro horas de gameplay, apenas duas faltas marcadas pela máquina) Jogabilidade mais fluida, sem dependência das animações Inteligencia artificial presente no "QB DNA" e "Coach DNA", aonde a IA ajuda em estratégias e movimentações reais

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Modo carreira jogador

Diversas mudanças Carreiras como Quarterback, Running Back, Wide Receiver, Linebacker out Cornerback Pode usar o mesmo jogador do College Football 26, jogo de futebol americano universitário Opção de ser draftado ou escolher um time por conta própria Caso escolha o Draft, terá uma entrevista com a empresária e com um General Manager, mas não fará um combine, que decepciona. Após ser escolhido, é apresentado a esfera de influência, menu em que aparecem seus níveis de relacionamento com a empresária, fãs, técnico e outros membros da comissão técnica Durante as semanas, pequenas escolhas apareceram, onde irão agradar um relacionamento específico e desagradar outro Quanto melhor for o relacionamento, mais benefícios no upgrade do jogador e vantagem nos jogos, mas quanto pior, mais dificuldade. Apenas controla o próprio jogador Sistema de "badges" e pequenas missões como no NBA 2K É possível jogar com o seu jogador online em partidas 3x3 Loja para comprar tatuagens e kits de jogo

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Modo carreira treinador

Mudança na criação do treinador, com foco em mente defensiva, ofensiva e guru tático

Diversas opções de rosto, mas sem a opção de personalização

Menu idêntico ao Madden 25

Sem muita mudança nas features do modo

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Existe uma arena chamada "São Paulo Game", porém, é apenas um estádio genérico, e não é a NeoQuímica Arena. Apenas com banners da partida que indica que a partida é no Brasil.

Veja fotos e vídeos do NFL Madden 26

Jogabilidade e Gráficos

Modo carreira treinador

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Modo Carreira jogador

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)

Partida de NFL Madden 26 (Foto: Reprodução)