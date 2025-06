Depois do WTT Star Contender da Eslovênia, o nome Takahashi voltou a aparecer em uma decisão de competição internacional do tênis de mesa. Desta vez, foi Giulia Takahashi, irmã de Bruna, que disputou a final de duplas mistas do Campeonato Sul-Americano, ao lado de Guilherme Teodoro. Na última quarta-feira (25), em Lima, no Peru, a parceria brasileira foi superada pelos chilenos Gustavo Gomez e Daniela Ortega e ficou com a medalha de prata.

continua após a publicidade

➡️Ranking de tênis de mesa é atualizado após título de Hugo Calderano

Aos 20 anos, Giulia Takahashi é um dos nomes em ascensão no tênis de mesa brasileiro e uma das melhores duplistas do país. Ela soma duas participações em Jogos Olímpicos, nas edições de Tóquio e Paris, e conquistou duas medalhas em Jogos Pan-Americanos, com um bronze por equipes e prata nas duplas mistas, ambas conquistadas em Santiago 2023.

Além do torneio de duplas mistas no Sul-Americano de Lima, Giulia avançou até as quartas de final do torneio de simples e nas duplas femininas, ao lado de Laura Watanabe. Ainda resta uma brasileira na chave individual feminina, já que Victoria Strassburger avançou à semifinal, que será disputada ainda nesta quinta-feira (26).

continua após a publicidade

Entre os homens, Guilherme Teodoro segue como o único representante brasileiro na competição individual, também classificado para a semifinal de simples.

Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro levaram a medalha de prata (Foto: Divulgação/ ITTF Américas)

Família no tênis de mesa

As irmãs Takahashi disputam em família o topo do ranking das Américas nas duplas mistas. Giulia e Guilherme figuravam como a melhor parceria do continente após chegar às quartas de final do Mundial de Doha, no Catar, disputado em maio. A dupla foi mais longe do que o casal Hugo e Bruna, que parou na segunda rodada.

continua após a publicidade

Porém, a medalha de prata do WTT Star Contender da Eslovênia, conquistada no último domingo (22), colocou Hugo Calderano e Bruna Takahashi na liderança das Américas, após a atualização mais recente do ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte