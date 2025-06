WSL: Yago Dora alcança maior nota em Saquarema; Klaussner e Chianca são eliminados

O surfista Yago Dora venceu o compatriota Peterson Crisanto na terceira bateria do round eliminatório da WSL, em Saquarema, no Rio de Janeiro. O atleta de Florianópolis somou 15.50 pontos (com notas 8.67, maior da competição até o momento, e 6.83), enquanto o paranaense anotou 8.93 (4.50 e 4.43) e foi eliminado da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Yago chega embalado após vencer a última etapa do circuito de surfe, em Trestles, nos EUA, superando o japonês Kanoa Igarashi, número 3 do mundo.

— A gente sempre tem que apertar o reset (recomeçar em inglês). É outro evento, outro pico, outras ondas. Mas começar do zero aqui em Saquarema é bom demais, é um lugar que eu amo estar e eu me sinto muito bem — comentou Yago após vencer a bateria.

continua após a publicidade

O brasileiro Gabriel Klaussner foi o primeiro surfista eliminado desta etapa. Ele foi superado por Jordy Smith, da África do Sul, que somou 11.33 pontos (notas 6.33 e 5.00), contra 8.67 do brasileiro (4.57 e 4.10). Natural de Ubatuba, Gabriel chegou à WSL como convidado via wildcard (convidado especial da organização) e se despediu logo na primeira bateria do dia.

Pouco tempo depois, João Chianca foi superado por Griffin Colapinto. O brasileiro somou 8.73 (4.73 e 4.00), enquanto o americano conseguiu 9.20 (4.83 e 4.37). Na reta final da bateria, João teve a oportunidade de pegar uma última onda, mas a prioridade era de Colapinto, que utilizou dessa vantagem e entrou na mesma onda, frustrando as chances do brasileiro de avançar.

continua após a publicidade

Yago Dora em Trestles (Foto: Divulgação/ WSL)

➡️ WSL: Baterias retornam em Saquarema; veja o retrospecto dos brasileiros

Atual campeão de Saquarema

Ítalo Ferreira, campeão olímpico e mundial, é o atual guardião brasileiro da etapa de Saquarema. Vencedor em 2024, o potiguar busca retomar as primeiras posições do ranking, após perder a liderança para o sul-africano Jordy Smith na passagem pela Austrália. Assim como Filipe Toledo, Ítalo também já confirmou a classificação para as oitavas de final.