Chance no Draft: Brasil pode ter segundo representante na NBA

Além de Gui Santos, o Brasil pode ter mais um representante na maior liga de basquete do mundo, a NBA. O jovem Nathan Fernandes Mariano, de 21 anos, que atualmente defende o Sesi Franca, foi um dos destaques da NBB na temporada de 2025 e agora busca uma chance no Draft.

O jogador ficou entre os 30 primeiros atletas escolhidos pelas franquias da liga e aguarda o segundo dia do evento, que acontece nesta quinta-feira (26), em Nova York, no Barclays Center, casa do Brooklyn Nets.

Criado por pais ex-atletas, o jovem cresceu na base do Franca e se juntou à equipe principal em 2021, quando tinha 17 anos. O ala-pivô se enquadra no perfil de jogador moderno: alto (2,07m), móvel e versátil, com bom arremesso de média distância e presença física no garrafão.

Atualmente, Gui Santos é o único brasileiro na NBA e defende o Golden State Warriors, ao lado de grandes estrelas do basquete americano como Stephen Curry e Jimmy Butler. O brasiliense foi a 55ª escolha geral do Santa Cruz Warriors, equipe filiada ao Golden State na G-League, liga oficial de desenvolvimento da NBA, no Draft de 2022.

Nathan Mariano em ação pelo Sesi Franca (Foto: Reprodução X)

Dallas Mavericks escolhe Cooper Flagg no Draft 2025/26

Com a 1ª escolha do Draft da NBA 2025, o Dallas Mavericks escolheu Cooper Flagg. O ala de 2,06 metros e apenas 18 anos vem sendo considerado o maior talento do basquete norte-americano desde LeBron James.

Com com veteranos como Kyrie Irving e Klay Thompson, e um núcleo competitivo, a equipe acredita ter encontrado um protagonista para os próximos 10 anos.

