Pan Júnior: provas do Brasil nesta quarta-feira e onde assistir
Brasil lidera o quadro de medalhas
- Matéria
- Mais Notícias
PARAGUAI - Os atletas do Brasil voltam a competir nesta quinta-feira (14), em Assunção, no Paraguai, pela segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. A competição multiesportiva reúne os atletas mais promissores das Américas em busca de medalhas e de vagas para o Pan de Lima 2027. O Lance! lista abaixo os eventos da delegação brasileira no dia.
Relacionadas
- Mais Esportes
Família judô: como os atletas do Brasil construíram um lar na busca pelo sonho
Mais Esportes13/08/2025
- Mais Esportes
Resenha e chuva de medalhas: Caribé fala do clima da natação no Pan Júnior
Mais Esportes13/08/2025
- Mais Esportes
Família viaja de motorhome para acompanhar ginastas no Pan Júnior
Mais Esportes13/08/2025
➡️Resumão do Pan Júnior: judô e remo encerram em alta; natação ultrapassa 20º ouro
As seleções brasileiras de handebol e vôlei feminino disputam as semifinais, enquanto a natação, com desempenho de destaque do Brasil, chega ao seu último dia de provas. Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção têm transmissão pelo canal do Time Brasil no YouTube e TikTok, além de transmissão da CazéTV, também no YouTube.
Confira os horários e jogos do Brasil nesta quinta (14) nos Jogos Pan-Americanos Júnior
CICLISMO PISTA
11H20 - SCRATCH - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)
12H00 - TEMPO RACE - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)
18H15 - ELIMINAÇÃO - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)
19H15 - FINAL - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)
HANDEBOL
17H - SEMIFINAL - BRASIL (BRA) x URUGUAI (URU)
HÓQUEI SOBRE GRAMA
17H30 - FASE DE GRUPOS - BRASIL (BRA) x ESTADOS UNIDOS (USA)
NATAÇÃO
9H25 - 200M MEDLEY - PRELIMINAR - NICHELLY LYSY, FERNANDA CELIDONIO
9H37 - 200M MEDLEY - GABRIEL MACHUCO, STEPHAN STEVERINK
10H19 - REVEZAMENTO 4 X 100M MEDLEY MASCULINO
18H - INÍCIO DAS FINAIS
SQUASH
12H15 - SEMIFINAL DUPLA - JOÃO CARLOS SANTOS/ MURILO PENTEADO X FRANCISCO ALFONSO/SANTIAGO PORTABALES (ARG)
18H - FINAL
TÊNIS
12H - QUARTAS DE FINAL - GUSTAVO ALBIERI (BRA) x DANTE PAGANI (ARG)
16H - QUARTAS DE FINAL - JOÃO PEDRO BONINI (BRA) x ALEX NUÑEZ (PAR)
16H - SEMIFINAL DUPLAS - GUSTAVO ALBIERI/ VICTOR DE LIMA X EMILIO CAMACHO/ FRANCISCO CASTRO (ECU)
18H30 - SEMIFINAL DUPLAS MISTAS - GUSTAVO ALBIERI/ NATHALIA TOURINHO X DANTE PAGANI/SOFIA MEABE (ARG)
VOLEI FEMININO
17H30 - SEMIFINAL - BRASIL X REPÚBLICA DOMINICANA
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)
- Matéria
- Mais Notícias