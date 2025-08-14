menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Pan Júnior: provas do Brasil nesta quarta-feira e onde assistir

Brasil lidera o quadro de medalhas

Seleção feminina de vôlei chegou à semifinal do Pan Júnior
imagem cameraSeleção feminina de vôlei chegou à semifinal do Pan Júnior (Foto: Miriam Jeske/COB)
Beatriz-Pinheiro-aspect-ratio-1024-1024
Beatriz Pinheiro
Enviada especial
Dia 14/08/2025
07:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

PARAGUAI - Os atletas do Brasil voltam a competir nesta quinta-feira (14), em Assunção, no Paraguai, pela segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. A competição multiesportiva reúne os atletas mais promissores das Américas em busca de medalhas e de vagas para o Pan de Lima 2027. O Lance! lista abaixo os eventos da delegação brasileira no dia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Resumão do Pan Júnior: judô e remo encerram em alta; natação ultrapassa 20º ouro

As seleções brasileiras de handebol e vôlei feminino disputam as semifinais, enquanto a natação, com desempenho de destaque do Brasil, chega ao seu último dia de provas. Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção têm transmissão pelo canal do Time Brasil no YouTube e TikTok, além de transmissão da CazéTV, também no YouTube.

Brasil enfrenta o Uruguai por vaga na final
Brasil enfrenta o Uruguai por vaga na final (Foto: Grazie Batista/COB)

Confira os horários e jogos do Brasil nesta quinta (14) nos Jogos Pan-Americanos Júnior

CICLISMO PISTA

11H20 - SCRATCH - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)

12H00 - TEMPO RACE - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)

18H15 - ELIMINAÇÃO - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)

19H15 - FINAL - LUAN CARLOS RODRIGUES SILVA (BRA)

HANDEBOL

17H - SEMIFINAL - BRASIL (BRA) x URUGUAI (URU)

HÓQUEI SOBRE GRAMA

17H30 - FASE DE GRUPOS - BRASIL (BRA) x ESTADOS UNIDOS (USA)

NATAÇÃO

9H25 - 200M MEDLEY - PRELIMINAR - NICHELLY LYSY, FERNANDA CELIDONIO

9H37 - 200M MEDLEY - GABRIEL MACHUCO, STEPHAN STEVERINK

10H19 - REVEZAMENTO 4 X 100M MEDLEY MASCULINO

18H - INÍCIO DAS FINAIS

SQUASH

12H15 - SEMIFINAL DUPLA - JOÃO CARLOS SANTOS/ MURILO PENTEADO X FRANCISCO ALFONSO/SANTIAGO PORTABALES (ARG)

18H - FINAL

TÊNIS

12H - QUARTAS DE FINAL - GUSTAVO ALBIERI (BRA) x DANTE PAGANI (ARG)

16H - QUARTAS DE FINAL - JOÃO PEDRO BONINI (BRA) x ALEX NUÑEZ (PAR)

16H - SEMIFINAL DUPLAS - GUSTAVO ALBIERI/ VICTOR DE LIMA X EMILIO CAMACHO/ FRANCISCO CASTRO (ECU)

18H30 - SEMIFINAL DUPLAS MISTAS - GUSTAVO ALBIERI/ NATHALIA TOURINHO X DANTE PAGANI/SOFIA MEABE (ARG)

VOLEI FEMININO

17H30 - SEMIFINAL - BRASIL X REPÚBLICA DOMINICANA

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Beatriz Pinheiro viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias