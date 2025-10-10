menu hamburguer
Brasil cai na semi, mas segue na disputa por bronze na Copa do Mundo de futebol de cegas

Próxima disputa será no sábado (11)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 10/10/2025
14:15
Atualizado há 1 minutos
Seleção feminina de futebol de cegas cai pra Argentina na Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)
Seleção feminina de futebol de cegas cai pra Argentina na Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)
A luta da Seleção Brasileira feminina de futebol de cegas pelo título na Copa do Mundo chegou ao fim nesta sexta-feira (10) com uma derrota de 1 a 0 para a Argentina, em Kochi, na Índia. O gol argentino foi marcado aos seis minutos do segundo tempo.

Agora, resta a disputa pela medalha de bronze, que será contra o Japão, no sábado (11), às 7h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês).

A Argentina chegou à semifinal com uma campanha impecável no Grupo B, somando nove pontos em três vitórias consecutivas: 5 a 0 contra o Canadá; 1 a 0 contra a Turquia e 1 a 0 contra o Japão.

Campanha do Brasil

A equipe brasileira encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com cinco pontos em três jogos, atrás apenas da Inglaterra. A campanha invicta incluiu uma vitória por 1 a 0 contra a Índia, país-sede, no domingo (5), e dois empates: 1 a 1 com a Inglaterra, na terça-feira (7), e 0 a 0 com a Polônia na quarta-feira (8).

Seleção feminina de futebol de cegos se classifica para as semifinais da Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)
Seleção recém-nascida

A Seleção feminina de futebol de cegas do Brasil foi criada há apenas um ano. As atletas tiveram pouco tempo de preparação conjunta antes da competição mundial, o que torna a classificação para as semifinais um feito notável.

— Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui no nosso primeiro Mundial… Contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por apenas um mês. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível — declarou a ala Sarah Santana.

No histórico da modalidade, o Brasil possui cinco títulos mundiais no futebol masculino de cegos. Na última edição do Mundial masculino, realizada em 2023, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze.

