Brasil cai na semi, mas segue na disputa por bronze na Copa do Mundo de futebol de cegas
Próxima disputa será no sábado (11)
- Matéria
- Mais Notícias
A luta da Seleção Brasileira feminina de futebol de cegas pelo título na Copa do Mundo chegou ao fim nesta sexta-feira (10) com uma derrota de 1 a 0 para a Argentina, em Kochi, na Índia. O gol argentino foi marcado aos seis minutos do segundo tempo.
Rio-Niterói perde disputa com Assunção pelo Pan 2031
Mais Esportes
Mayany faz ponto decisivo na final do Paulista de vôlei, mas sai correndo: ‘Pro banheiro’
Mais Esportes
Antes de UFC Rio, relembre estreia de Charles do Bronx no MMA
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Agora, resta a disputa pela medalha de bronze, que será contra o Japão, no sábado (11), às 7h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês).
A Argentina chegou à semifinal com uma campanha impecável no Grupo B, somando nove pontos em três vitórias consecutivas: 5 a 0 contra o Canadá; 1 a 0 contra a Turquia e 1 a 0 contra o Japão.
Campanha do Brasil
A equipe brasileira encerrou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com cinco pontos em três jogos, atrás apenas da Inglaterra. A campanha invicta incluiu uma vitória por 1 a 0 contra a Índia, país-sede, no domingo (5), e dois empates: 1 a 1 com a Inglaterra, na terça-feira (7), e 0 a 0 com a Polônia na quarta-feira (8).
Seleção recém-nascida
A Seleção feminina de futebol de cegas do Brasil foi criada há apenas um ano. As atletas tiveram pouco tempo de preparação conjunta antes da competição mundial, o que torna a classificação para as semifinais um feito notável.
— Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui no nosso primeiro Mundial… Contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por apenas um mês. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível — declarou a ala Sarah Santana.
No histórico da modalidade, o Brasil possui cinco títulos mundiais no futebol masculino de cegos. Na última edição do Mundial masculino, realizada em 2023, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze.
- Matéria
- Mais Notícias