Brasil enfrenta Argentina na semifinal da Copa do Mundo de futebol de cegos
A próxima partida será na sexta (10) às 10h30 (de Brasília)
A seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo que acontece em Kochi, na Índia. O Brasil empatou sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), resultado que assegurou a classificação em sua primeira participação em competições oficiais da modalidade.
A equipe brasileira terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com cinco pontos conquistados em três jogos. A campanha invicta inclui uma vitória por 1 a 0 contra a Índia, país-sede, no domingo (5), e dois empates: 1 a 1 com a Inglaterra na terça-feira (7) e 0 a 0 com a Polônia na quarta-feira (8).
O próximo desafio da seleção será contra a Argentina, em partida marcada para sexta-feira (10), às 10h30 (de Brasília). A transmissão será feita ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês).
A Argentina chega à semifinal após campanha intocável no Grupo B, somando nove pontos com três vitórias consecutivas: 5 a 0 contra o Canadá, 1 a 0 contra a Turquia e 1 a 0 contra o Japão. Na outra semifinal, Inglaterra e Japão se enfrentam na sexta-feira (10) à meia-noite, no horário brasileiro.
Seleção recém-nascida
A seleção feminina de futebol de cegos do Brasil foi criada há apenas um ano. As atletas tiveram pouco tempo de preparação conjunta antes da competição mundial, o que torna a classificação para as semifinais um feito notável.
— Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial… E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível! — declarou a ala Sarah Santana.
No histórico da modalidade, o Brasil possui cinco títulos mundiais no futebol masculino de cegos. Na última edição do Mundial feminino, realizada em 2023, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze após ser derrotada pelo Canadá na semifinal.
Tabela de jogos do Mundial de Futebol de Cegas
|COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE CEGAS - KOCHI 2025
JOGO
HORÁRIO
GRUPO
Domingo, 5 de outubro
Jogo 01
ÍNDIA
0
X
1
BRASIL
A
Segunda-feira, 6 de outubro
Jogo 02
INGLATERRA
2
X
0
POLÔNIA
A
Jogo 03
JAPÃO
1
X
0
TURQUIA
B
Jogo 04
ARGENTINA
5
X
0
CANADÁ
B
Terça-feira, 7 de outubro
Jogo 05
BRASIL
1
X
1
INGLATERRA
A
Jogo 06
CANADÁ
0
X
5
JAPÃO
B
Jogo 07
08:00
ARGENTINA
1
X
0
TURQUIA
B
Jogo 08
10:30
ÍNDIA
2
X
0
POLÔNIA
A
Quarta-feira, 8 de outubro
Jogo 09
00:00
JAPÃO
0
X
1
ARGENTINA
B
Jogo 10
02:30
CANADÁ
0
X
1
TURQUIA
B
Jogo 11
08:00
BRASIL
0
X
0
POLÔNIA
A
Jogo 12
10:30
INGLATERRA
2
X
1
ÍNDIA
A
JOGO
HORÁRIO
FASE
Sexta-feira, 10 de outubro
Jogo 13
00:00
1º A
ÍNDIA
X
TURQUIA
2º B
Semi 1
Jogo 14
02:30
4º A
POLÔNIA
X
CANADÁ
4º B
7º lugar
Jogo 15
08:00
3º A
INGLATERRA
X
JAPÃO
3º B
5º lugar
Jogo 16
10:30
1º B
ARGENTINA
X
BRASIL
2º A
Semi 2
Sábado, 11 de outubro
Jogo 17
07:00
Perd. Semi 1
X
Perd. Semi 2
Bronze
Jogo 18
09:30
Venc. Semi 1
X
Venc. Semi 2
Final
