Brasil enfrenta Argentina na semifinal da Copa do Mundo de futebol de cegos

A próxima partida será na sexta (10) às 10h30 (de Brasília)

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/10/2025
09:30
Seleção feminina de futebol de cegos se classifica para as semifinais da Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)
imagem cameraSeleção feminina de futebol de cegos se classifica para as semifinais da Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)
A seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo que acontece em Kochi, na Índia. O Brasil empatou sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), resultado que assegurou a classificação em sua primeira participação em competições oficiais da modalidade.

A equipe brasileira terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com cinco pontos conquistados em três jogos. A campanha invicta inclui uma vitória por 1 a 0 contra a Índia, país-sede, no domingo (5), e dois empates: 1 a 1 com a Inglaterra na terça-feira (7) e 0 a 0 com a Polônia na quarta-feira (8).

O próximo desafio da seleção será contra a Argentina, em partida marcada para sexta-feira (10), às 10h30 (de Brasília). A transmissão será feita ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês).

A Argentina chega à semifinal após campanha intocável no Grupo B, somando nove pontos com três vitórias consecutivas: 5 a 0 contra o Canadá, 1 a 0 contra a Turquia e 1 a 0 contra o Japão. Na outra semifinal, Inglaterra e Japão se enfrentam na sexta-feira (10) à meia-noite, no horário brasileiro.

Seleção feminina de futebol de cegos se classifica para as semifinais da Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)
Seleção feminina de futebol de cegos se classifica para as semifinais da Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)

Seleção recém-nascida

A seleção feminina de futebol de cegos do Brasil foi criada há apenas um ano. As atletas tiveram pouco tempo de preparação conjunta antes da competição mundial, o que torna a classificação para as semifinais um feito notável.

— Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial… E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível! —  declarou a ala Sarah Santana.

No histórico da modalidade, o Brasil possui cinco títulos mundiais no futebol masculino de cegos. Na última edição do Mundial feminino, realizada em 2023, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze após ser derrotada pelo Canadá na semifinal.

Tabela de jogos do Mundial de Futebol de Cegas

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE CEGAS - KOCHI 2025

JOGO

HORÁRIO

 

 

 

GRUPO

Domingo, 5 de outubro

Jogo 01

 

ÍNDIA

0

X

1

BRASIL

A

Segunda-feira, 6 de outubro

Jogo 02

 

INGLATERRA

2

X

0

POLÔNIA

A

Jogo 03

 

JAPÃO

1

X

0

TURQUIA

B

Jogo 04

 

ARGENTINA

5

X

0

CANADÁ

B

Terça-feira, 7 de outubro

Jogo 05

 

BRASIL

1

X

1

INGLATERRA

A

Jogo 06

 

CANADÁ

0

X

5

JAPÃO

B

Jogo 07

08:00

ARGENTINA

 1

X

 0

TURQUIA

B

Jogo 08

10:30

ÍNDIA

 2

X

 0

POLÔNIA

A

Quarta-feira, 8 de outubro

Jogo 09

00:00

JAPÃO

 0

X

 1

ARGENTINA

B

Jogo 10

02:30

CANADÁ

 0

X

 1

TURQUIA

B

Jogo 11

08:00

BRASIL

 0

X

0 

POLÔNIA

A

Jogo 12

10:30

INGLATERRA

 2

X

 1

ÍNDIA

A

JOGO

HORÁRIO

 

 

 

 

 

FASE

Sexta-feira, 10 de outubro

Jogo 13

00:00

1º A

 ÍNDIA

X

 TURQUIA

2º B

Semi 1

Jogo 14

02:30

4º A

 POLÔNIA

X

 CANADÁ

4º B

7º lugar

Jogo 15

08:00

3º A

 INGLATERRA

X

 JAPÃO

3º B

5º lugar

Jogo 16

10:30

1º B

 ARGENTINA

X

 BRASIL

2º A

Semi 2

Sábado, 11 de outubro

Jogo 17

07:00

Perd. Semi 1

 

X

 

Perd. Semi 2

Bronze

Jogo 18

09:30

Venc. Semi 1

 

X

 

Venc. Semi 2

Final

