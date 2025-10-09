Brasil enfrenta Argentina na semifinal da Copa do Mundo de futebol de cegos

A seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo que acontece em Kochi, na Índia. O Brasil empatou sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), resultado que assegurou a classificação em sua primeira participação em competições oficiais da modalidade.

A equipe brasileira terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo A, com cinco pontos conquistados em três jogos. A campanha invicta inclui uma vitória por 1 a 0 contra a Índia, país-sede, no domingo (5), e dois empates: 1 a 1 com a Inglaterra na terça-feira (7) e 0 a 0 com a Polônia na quarta-feira (8).

O próximo desafio da seleção será contra a Argentina, em partida marcada para sexta-feira (10), às 10h30 (de Brasília). A transmissão será feita ao vivo pelo canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês).

A Argentina chega à semifinal após campanha intocável no Grupo B, somando nove pontos com três vitórias consecutivas: 5 a 0 contra o Canadá, 1 a 0 contra a Turquia e 1 a 0 contra o Japão. Na outra semifinal, Inglaterra e Japão se enfrentam na sexta-feira (10) à meia-noite, no horário brasileiro.

Seleção feminina de futebol de cegos se classifica para as semifinais da Copa do Mundo 2025 (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)

Seleção recém-nascida

A seleção feminina de futebol de cegos do Brasil foi criada há apenas um ano. As atletas tiveram pouco tempo de preparação conjunta antes da competição mundial, o que torna a classificação para as semifinais um feito notável.

— Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial… E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível! — declarou a ala Sarah Santana.

No histórico da modalidade, o Brasil possui cinco títulos mundiais no futebol masculino de cegos. Na última edição do Mundial feminino, realizada em 2023, a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze após ser derrotada pelo Canadá na semifinal.

Tabela de jogos do Mundial de Futebol de Cegas