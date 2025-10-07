Brasil empata e fica próximo da semifinal da Copa do Mundo de futebol de Cegas

A Seleção Brasileira feminina empatou com a Inglaterra em 1 a 1, na manhã desta terça-feira (7), em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, disputada em Kochi, na Índia. O resultado deixa o Brasil a uma vitória da semifinal do torneio.

O técnico David Xavier apostou na mesma formação titular da estreia: Lígia no gol, Eri, Tamiris, Sarah e Eliane na linha. Mesmo com as brasileiras jogando melhor no primeiro tempo, a britânica Megan Smithson chutou no alto e abriu o placar. No segundo tempo, Rafaela brigou pela bola e bateu no canto direito, igualando o jogo.

— A palavra é determinação. As minhas companheiras me deram força falando que eu ia conseguir. Graças a Deus, nós trouxemos o empate para o Brasil. É um misto de emoções que estou sentindo no momento — disse Rafaela após a partida.

Tabela de jogos do Mundial de Futebol de Cegas