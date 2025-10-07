Brasil empata e fica próximo da semifinal da Copa do Mundo de futebol de Cegas
As brasileiras enfrentam a Polônia nesta quarta (8), às 8h
A Seleção Brasileira feminina empatou com a Inglaterra em 1 a 1, na manhã desta terça-feira (7), em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, disputada em Kochi, na Índia. O resultado deixa o Brasil a uma vitória da semifinal do torneio.
O técnico David Xavier apostou na mesma formação titular da estreia: Lígia no gol, Eri, Tamiris, Sarah e Eliane na linha. Mesmo com as brasileiras jogando melhor no primeiro tempo, a britânica Megan Smithson chutou no alto e abriu o placar. No segundo tempo, Rafaela brigou pela bola e bateu no canto direito, igualando o jogo.
— A palavra é determinação. As minhas companheiras me deram força falando que eu ia conseguir. Graças a Deus, nós trouxemos o empate para o Brasil. É um misto de emoções que estou sentindo no momento — disse Rafaela após a partida.
Tabela de jogos do Mundial de Futebol de Cegas
|COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE CEGAS - KOCHI 2025
JOGO
HORÁRIO
GRUPO
Domingo, 5 de outubro
Jogo 01
ÍNDIA
0
X
1
BRASIL
A
Segunda-feira, 6 de outubro
Jogo 02
INGLATERRA
2
X
0
POLÔNIA
A
Jogo 03
JAPÃO
1
X
0
TURQUIA
B
Jogo 04
ARGENTINA
5
X
0
CANADÁ
B
Terça-feira, 7 de outubro
Jogo 05
BRASIL
1
X
1
INGLATERRA
A
Jogo 06
CANADÁ
0
X
5
JAPÃO
B
Jogo 07
08:00
ARGENTINA
X
TURQUIA
B
Jogo 08
10:30
ÍNDIA
X
POLÔNIA
A
Quarta-feira, 8 de outubro
Jogo 09
00:00
JAPÃO
X
ARGENTINA
B
Jogo 10
02:30
CANADÁ
X
TURQUIA
B
Jogo 11
08:00
BRASIL
X
POLÔNIA
A
Jogo 12
10:30
INGLATERRA
X
ÍNDIA
A
JOGO
HORÁRIO
FASE
Sexta-feira, 10 de outubro
Jogo 13
00:00
1º A
X
2º B
Semi 1
Jogo 14
02:30
4º A
X
4º B
7º lugar
Jogo 15
08:00
3º A
X
3º B
5º lugar
Jogo 16
10:30
1º B
X
2º A
Semi 2
Sábado, 11 de outubro
Jogo 17
07:00
Perd. Semi 1
X
Perd. Semi 2
Bronze
Jogo 18
09:30
Venc. Semi 1
X
Venc. Semi 2
Final
