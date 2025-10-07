menu hamburguer
Brasil empata e fica próximo da semifinal da Copa do Mundo de futebol de Cegas

As brasileiras enfrentam a Polônia nesta quarta (8), às 8h

Dia 07/10/2025
Brasil empata com a Inglaterra no Mundial de futebol de cegas (Foto: Divulgação)
imagem cameraBrasil empata com a Inglaterra no Mundial de futebol de cegas (Foto: Divulgação)
A Seleção Brasileira feminina empatou com a Inglaterra em 1 a 1, na manhã desta terça-feira (7), em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de Futebol de Cegas, disputada em Kochi, na Índia. O resultado deixa o Brasil a uma vitória da semifinal do torneio.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O técnico David Xavier apostou na mesma formação titular da estreia: Lígia no gol, Eri, Tamiris, Sarah e Eliane na linha. Mesmo com as brasileiras jogando melhor no primeiro tempo, a britânica Megan Smithson chutou no alto e abriu o placar. No segundo tempo, Rafaela brigou pela bola e bateu no canto direito, igualando o jogo.

— A palavra é determinação. As minhas companheiras me deram força falando que eu ia conseguir. Graças a Deus, nós trouxemos o empate para o Brasil. É um misto de emoções que estou sentindo no momento — disse Rafaela após a partida.

➡️Brasil bate Índia por 1 a 0 na Copa do Mundo de Futebol de Cegas

Tabela de jogos do Mundial de Futebol de Cegas

COPA DO MUNDO DE FUTEBOL DE CEGAS - KOCHI 2025

JOGO

HORÁRIO

 

 

 

GRUPO

Domingo, 5 de outubro

Jogo 01

 

ÍNDIA

0

X

1

BRASIL

A

Segunda-feira, 6 de outubro

Jogo 02

 

INGLATERRA

2

X

0

POLÔNIA

A

Jogo 03

 

JAPÃO

1

X

0

TURQUIA

B

Jogo 04

 

ARGENTINA

5

X

0

CANADÁ

B

Terça-feira, 7 de outubro

Jogo 05

 

BRASIL

1

X

1

INGLATERRA

A

Jogo 06

 

CANADÁ

0

X

5

JAPÃO

B

Jogo 07

08:00

ARGENTINA

 

X

 

TURQUIA

B

Jogo 08

10:30

ÍNDIA

 

X

 

POLÔNIA

A

Quarta-feira, 8 de outubro

Jogo 09

00:00

JAPÃO

 

X

 

ARGENTINA

B

Jogo 10

02:30

CANADÁ

 

X

 

TURQUIA

B

Jogo 11

08:00

BRASIL

 

X

 

POLÔNIA

A

Jogo 12

10:30

INGLATERRA

 

X

 

ÍNDIA

A

JOGO

HORÁRIO

 

 

 

 

 

FASE

Sexta-feira, 10 de outubro

Jogo 13

00:00

1º A

 

X

 

2º B

Semi 1

Jogo 14

02:30

4º A

 

X

 

4º B

7º lugar

Jogo 15

08:00

3º A

 

X

 

3º B

5º lugar

Jogo 16

10:30

1º B

 

X

 

2º A

Semi 2

Sábado, 11 de outubro

Jogo 17

07:00

Perd. Semi 1

 

X

 

Perd. Semi 2

Bronze

Jogo 18

09:30

Venc. Semi 1

 

X

 

Venc. Semi 2

Final

