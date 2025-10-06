Brasil bate Índia por 1 a 0 na Copa do Mundo de Futebol de Cegas

A Seleção Brasileira de futebol de cegas derrotou a Índia por 1 a 0 neste domingo (5), em Kochi, na abertura da Copa do Mundo 2025. A ala Eliane, de 39 anos, marcou o gol que garantiu a vitória brasileira na primeira participação do país em um mundial feminino da modalidade.

A partida, pelo Grupo A da competição, foi decidida no segundo tempo quando Eliane aproveitou um lançamento da goleira Lígia para desviar a bola para as redes. O Brasil, comandado pelo técnico David Xavier, superou as anfitriãs em seu próprio território.

Esta é apenas a segunda edição da Copa do Mundo feminina organizada pela IBSA (Federação Internacional de Esportes para Cegos). A primeira aconteceu em 2023, em Birmingham, na Inglaterra, com título da Argentina. O Brasil não participou daquela edição inaugural.

A autora do gol brasileiro, natural de Goiás, é uma das referências da primeira seleção feminina brasileira da modalidade. Após a partida, Eliane comentou sobre o lance decisivo com bom humor.

— Eu não lembro de muita coisa da jogada, pra falar a verdade (risos). Lembro do Ramsés gritando: 'passa da bola, Eliane, passa da bola!' E eu passei, mesmo, com bola e tudo! — brincou a camisa 11 após a partida.

— É inacreditável. Estou muito, muito feliz, não só por mim, mas por todas que jogaram. A gente é uma equipe jovem, que deu tudo o que tinha — completou.

Eliane emocionada e colegas comemorando a vitória sobre a Índia na Copa do Mundo de Futebol de Cegas (Foto: Renan Cacioli/ CBDV)

Próximos passos do Brasil na Copa do Mundo

O torneio reúne oito seleções divididas em dois grupos. O Grupo A conta com Brasil, Índia, Inglaterra e Polônia, enquanto o Grupo B é formado por Argentina, Canadá, Japão e Turquia. Os dois melhores colocados de cada chave avançam às semifinais.

Após folgar nesta segunda-feira (6), a Seleção Brasileira volta a campo na madrugada de segunda para terça (7), à 00h (de Brasília), para enfrentar a Inglaterra. O último compromisso da fase de grupos será na quarta-feira (8), contra a Polônia.

Todos os jogos da Copa do Mundo podem ser assistidos ao vivo pelo canal da IBSA no YouTube. A fase de grupos ocorre entre os dias 5 e 8 de outubro, com disputas também pelo quinto e sétimo lugares após a definição dos semifinalistas.