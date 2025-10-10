AO VIVO: acompanhe a eleição dos Jogos Pan-Americanos

Na manhã desta sexta-feira (10), está sendo definida a sede para os Jogos Pan-Americanos de 2031, em assembleia realizada em Santiago, no Chile. A candidatura Rio-Niterói disputa com a cidade de Assunção, capital do Paraguai. Acompanhe em tempo real pelo site do Lance!

AO VIVO: 10h - começa o evento

10h15 - Presidente do COB, Marco Antônio La Porta começa a apresentação brasileira

10h17 - La Porta apresenta autoridades e atletas que compõem a delegação brasileira. Rebeca Andrade é muito aplaudida pela audiência

10h21 - Medalhista de ouro nas Olimpíadas de 2004, Emanuel Rego, que é Diretor-Geral do COB fala sobre a importância que será dada aos atletas

10h54 - Eduardo Paes, prefeito do Rio, fala sobre serviços públicos da cidade e como os brasileiros se conectam com os atletas nas redes sociais.

11h - Rebeca Andrade e Thiago Pereira, medalhistas olímpicos apresentam um vídeo promocional e finalizam apresentação Rio-Niterói. Não houveram perguntas.

11h05 - Início da apresentação de Assunção. Camilo Pérez López, presidente do Comite Olímpico Paraguaio, fala sobre outros eventos sediados na cidade.

11h10 - Vídeo de apresentação de Assunção

11h20 - Ministro do esporte, César Augusto Ramírez, fala sobre visto, aeroporto, questões monetárias, energia renovável e sustentabilidade.

Programação e como funciona a votação

10h – O prefeito do Rio, Eduardo Paes; o vice, Eduardo Cavaliere; o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves; e a vice, Isabel Swan, estarão, em Santiago, no Chile, para participar da cerimônia que vai definir a cidade-sede dos Jogos Pan-americanos de 2031.

A Assembleia Geral Extraordinária terá início com uma apresentação da Comissão de Avaliação, que visitou ambas as cidades na semana passada. Em seguida, as duas candidaturas farão suas apresentações em 40 minutos. Rio-Niterói será a primeira a se apresentar.

Após as apresentações de ambas as cidades e suas delegações, será realizada a votação oficial com a participação dos 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas.

Ao todo são 53 votos em disputa, sendo que os 12 países que já organizaram os Jogos (Argentina, Brasil, Canadá, Colômbia, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela) têm direito a dois votos. A cidade que obter 27 votos ou mais ganha a eleição.

O Brasil foi sede dos Jogos Pan-americanos em duas ocasiões: São Paulo, em 1963, e depois no Rio de Janeiro, em 2007.

Quem são os candidatos?

Rival do Brasil, a cidade de Assunção nunca sediou os Jogos Pan-Americanos e foi candidata a anfitriã para a edição de 2027, mas acabou derrotada por Lima, no Peru, que receberá o evento. A capital paraguaia aposta em seu ineditismo e na experiência com o Pan Júnior, realizado em agosto deste ano.

Já o Rio de Janeiro conta com a infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016, enquanto a novidade fica por conta de Niterói que, de acordo com o dossiê de candidatura, deve sediar um terço das competições, incluindo eventos como vela, surfe, skate, maratona e triatlo.

Rodrigo Neves, prefeito de Niterói, durante visita da Panam Sports a Niterói (Foto: Candidatura Rio-Niterói ao Pan 2031)

