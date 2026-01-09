Decisão nos shootout e chuva de gols da Alemanha: o sétimo dia da Kings World Cup
Competição acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP)
Mais dois jogos válidos pela Kings World Cup abrilhantaram a Trident Arena, em Guarulhos (SP), nesta sexta-feira (9). No primeiro, a Indonésia superou a Arábia Saudita nos shootouts e, no segundo, a Alemanha conseguiu uma virada importante contra os Estados Unidos.
A Indonésia foi a responsável por abrir o placar, mas logo a Arábia Saudita respondeu com o shootout de Abdullah Alaqeeli. Sem muita ação nas metas, a oportunidade de abrir vantagem veio com um "gol dobro" dos indonésios. Dois pênaltis convertidos pelo time árabe levaram a decisão para os shootouts, vencida por 2 a 0 pelos asiáticos.
Se no início da noite o jogo se manteve equilibrado, o início do duelo seguinte começou com uma goleada dos Estados Unidos. Oito minutos depois, a Alemanha devolveu o favor e empatou a parcial. A partir daí, o controle foi assumido pelos alemães que lideraram a chuva de gols. A partida terminou em 10 a 6 para a equipe europeia.
Relembre último jogo do Brasil na Kings World Cup
Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Precisando da vitória para se manter vivo no Grupo D e após estrear com derrota, a Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2. No entanto, aproveitou-se de chances desperdiçadas pelo Catar e, em uma virada emocionante ao som de "Eu acredito!" da torcida, venceu por 7 a 6.
A vitória ainda teve direito a gol de Kaká. O ex-jogador, um dos presidentes da Kings League Brasil, foi ao campo para bater o "pênalti do presidente", e converteu.
Confira a agenda do Brasil
Fase de Grupos
- 11/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)
Repescagem (Last chance)
- Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
