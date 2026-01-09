menu hamburguer
Decisão nos shootout e chuva de gols da Alemanha: o sétimo dia da Kings World Cup

Competição acontece na Trident Arena, em Guarulhos (SP)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/01/2026
21:37
Indonésia venceu a Arábia Saudita nos shootouts na Kings World Cup (Foto: Reprodução/X)
imagem cameraIndonésia venceu a Arábia Saudita nos shootouts na Kings World Cup (Foto: Reprodução/X)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Mais dois jogos válidos pela Kings World Cup abrilhantaram a Trident Arena, em Guarulhos (SP), nesta sexta-feira (9). No primeiro, a Indonésia superou a Arábia Saudita nos shootouts e, no segundo, a Alemanha conseguiu uma virada importante contra os Estados Unidos.

A Indonésia foi a responsável por abrir o placar, mas logo a Arábia Saudita respondeu com o shootout de Abdullah Alaqeeli. Sem muita ação nas metas, a oportunidade de abrir vantagem veio com um "gol dobro" dos indonésios. Dois pênaltis convertidos pelo time árabe levaram a decisão para os shootouts, vencida por 2 a 0 pelos asiáticos.

Se no início da noite o jogo se manteve equilibrado, o início do duelo seguinte começou com uma goleada dos Estados Unidos. Oito minutos depois, a Alemanha devolveu o favor e empatou a parcial. A partir daí, o controle foi assumido pelos alemães que lideraram a chuva de gols. A partida terminou em 10 a 6 para a equipe europeia.

Relembre último jogo do Brasil na Kings World Cup

Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Precisando da vitória para se manter vivo no Grupo D e após estrear com derrota, a Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2. No entanto, aproveitou-se de chances desperdiçadas pelo Catar e, em uma virada emocionante ao som de "Eu acredito!" da torcida, venceu por 7 a 6.

A vitória ainda teve direito a gol de Kaká. O ex-jogador, um dos presidentes da Kings League Brasil, foi ao campo para bater o "pênalti do presidente", e converteu.

Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Confira a agenda do Brasil

Fase de Grupos

  • 11/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

