Mais dois jogos válidos pela Kings World Cup abrilhantaram a Trident Arena, em Guarulhos (SP), nesta sexta-feira (9). No primeiro, a Indonésia superou a Arábia Saudita nos shootouts e, no segundo, a Alemanha conseguiu uma virada importante contra os Estados Unidos.

A Indonésia foi a responsável por abrir o placar, mas logo a Arábia Saudita respondeu com o shootout de Abdullah Alaqeeli. Sem muita ação nas metas, a oportunidade de abrir vantagem veio com um "gol dobro" dos indonésios. Dois pênaltis convertidos pelo time árabe levaram a decisão para os shootouts, vencida por 2 a 0 pelos asiáticos.

Se no início da noite o jogo se manteve equilibrado, o início do duelo seguinte começou com uma goleada dos Estados Unidos. Oito minutos depois, a Alemanha devolveu o favor e empatou a parcial. A partir daí, o controle foi assumido pelos alemães que lideraram a chuva de gols. A partida terminou em 10 a 6 para a equipe europeia.

Relembre último jogo do Brasil na Kings World Cup

Já o jogo do Brasil foi um verdadeiro turbilhão de emoções. Precisando da vitória para se manter vivo no Grupo D e após estrear com derrota, a Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2. No entanto, aproveitou-se de chances desperdiçadas pelo Catar e, em uma virada emocionante ao som de "Eu acredito!" da torcida, venceu por 7 a 6.

A vitória ainda teve direito a gol de Kaká. O ex-jogador, um dos presidentes da Kings League Brasil, foi ao campo para bater o "pênalti do presidente", e converteu.

Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Confira a agenda do Brasil

Fase de Grupos

11/1 - Peru x Brasil - 18h (de Brasília)

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League