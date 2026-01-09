São José supera Paulistano e defende posição no NBB

A sétima colocação do Novo Basquete Brasil (NBB) esteve em jogo no confronto de abertura desta sexta-feira (9). Ao lado da torcida, o Mr. Moo São José Basketball derrotou o Paulistano por 88 a 8. Apesar da derrota, o armador Kaleb Hunter foi o grande cestinha da noite com 23 pontos convertidos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Os dois clubes estão com a vaga garantida na Copa Super 8, mas uma troca de posição poderia ter acontecido em caso de vitória do Paulistano. Com o resultado, o São José confirmou o superioridade na tabela e empatou com o Corinthians, que ocupa o sexto lugar.

Como foi o jogo?

O confronto teve início em alta rotação, com os dois lados se revezando na dianteira do placar. Aos poucos, o São José conseguiu encaixar melhor o jogo e fechou os primeiros dez minutos em vantagem, anotando 23 a 17. Na etapa seguinte, o duelo ficou mais travado e de poucos espaços. Mesmo assim, a equipe do interior conseguiu manter o controle do marcador e foi para o intervalo com sete pontos de frente: 46 a 39.

continua após a publicidade

Depois da pausa, o equilíbrio permaneceu, mas o São José mostrou maior regularidade ofensiva e aproveitou melhor suas posses, ampliando novamente a diferença ao fim do terceiro período. Nos 10 minutos finais, o time da casa manteve a consistência, segurou a reação do adversário e confirmou o resultado positivo por 88 a 81.

➡️ Lenda do basquete, Oscar Schmidt entra para Hall da Fama do COB

Outros jogos da rodada no NBB

Além da partida entre São José e Paulistano, outros dois jogos marcaram o segundo dia de jogos de 2026. Pato Basquete e Caxias se enfrentaram em duelo com direito a prorrogação, enquanto Rio Claro recebeu o Brasília na luta para garantir a classificação aos playoffs do NBB.

continua após a publicidade