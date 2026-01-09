Nesta sexta-feira (9), o Sesi Bauru superou o Jonville por 3 sets a 0, em um jogo marcado pelo equilíbrio. As parciais foram 26/24, 21/25, 25/21, 19/25 e 11/15. O duelo, válido pela 12ª rodada da Superliga Masculina de vôlei, aconteceu no Centreventos Cau Hansen, casa do time de Santa Catarina.

Com a vitória, o Sesi Bauru sobe à sexta posição da Superliga Masculina. O time tem 17 pontos, conquistados após seis vitórias e seis derrotas. Já o Joinville é o décimo colocado da tabela, com 11 pontos e apenas três triunfos em doze jogos.

Como foi o jogo?

Para a partida, os dois times apostaram e saques forçados e, claro, em um bom volume de jogo. No primeiro set, o Sesi Bauru espaçou em alguns momentos, mas sempre com o Joinville encostado no retrovisor. Assim, no momento crucial, o time de Santa Catarina ficou à frente e levou a primeira parcial por 26 a 24.

Já no segundo set, o Sesi Bauru assumiu o placar na metade da parcial, apesar da pequena distância, e venceu por 25 a 21. O terceiro seguiu contornos parecidos, mas, dessa vez, para o lado do Joinville.

Joinville x Sesi Bauru na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Joinville Vôlei)

Em busca de sacramentar a vitória, a equipe de Santa Catarina construiu uma vantagem considerável no quarto set. No entanto, não foi capaz de segurar a resistência do Sesi Bauru, que, precisando do resultado, virou e fechou o set em 25 a 19, levando a partida para o tie break.

A quinta e decisiva parcial até começou equilibrada, mas logo o Sesi Bauru assumiu a frente e, mantendo um bom ritmo, venceu por 15 a 11, somando dois pontos na Superliga Masculina.

Próximos compromissos pela Superliga Masculina

O Joinville volta à quadra nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília). A equipe recebe o Minas. Já o Sesi Bauru enfrenta o Cruzeiro, no mesmo dia, às 21h (de Brasília).

