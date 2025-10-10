Antes de UFC Rio, relembre estreia de Charles do Bronx no MMA

Charles "do Bronx" Oliveira busca a redenção ao lado do público brasileiro no UFC Rio após o nocaute sofrido contra Ilia Topuria em junho deste ano. Neste sábado (11), o ex-campeão do peso leve enfrentará o polonês Mateusz Gamrot pela luta principal do evento na Cidade Maravilhosa. Antes de acompanhar mais um show do lutador, relembre com o Lance! como foi sua estreia no MMA.

continua após a publicidade

➡️ Valter Walker tem ausência confirmada no UFC Rio; entenda

Durante participação no podcast "Podpah", Do Bronx relembrou sua experiência na primeira competição profissional de MMA na carreira. A oportunidade surgiu para o jovem lutador após uma lesão do pulso de Flávio Álvaro, que estava inscrito em um GP de três na categoria até 77Kg.

Apesar da falta de experiência, Charles conta que ficou empolgado com a possibilidade de fazer sua estreia oficial fora do jiu-jitsu. O brasileiro, no entanto, precisava superar três oponentes com pesos muito acima do seu, já que, na época, não chegava nem a 70Kg.

continua após a publicidade

A pesagem passou sem grandes problemas, e as lutas se iniciaram. Com um título mundial no currículo, Do Bronx confiou na experiência no jiu-jitsu brasileiro para conquistar a primeira vitória da noite. Embora tenha afirmado que "não sabia nem socar", o lutador venceu os últimos dois duelos por nocaute.

— Primeiro round, o cara foi me chutar, eu botei pra baixo. Não sabia dar um soco, irmão, eu só sabia agarrar. O cara chutou minhas pernas, eu botei pra baixo. Fui e ganhei do cara. Aí entrou quem? Viscar de Andrade, maior do que o cara primeiro que eu tinha ganhado. Irmão, fizemos dois rounds de pancada, aí eu fui e nocauteei o cara. Nunca tinha dado um soco na vida. Acho que ele foi fazer uma coisa, eu devo ter fechado o olho. Deus foi lá e abençoou e eu dei um soco. Acertei o soco, irmão, no cara. Quando eu abri o olho, ele estava no chão: "Eita, fui eu". Mano, eu caí pra dentro. Pô, mano, ganhei mais uma luta. — contou Do Bronx, que completou:

continua após a publicidade

— Aí fui lutar contra o Diego Braga, na época. Era um cara do Jiu-Jitsu também e tal. Aí eu falei: "aqui tá suave, né, irmão? Não vai me bater, nem vou bater nele. Vamos ficar só agarrados, já era." E aí, tipo, dito e feito. Começou a luta, eu botei ele pra baixo, comecei tentando me pegar. Aí, no chão, eu fiquei batendo tanto nele. Fui e nocauteei o cara.

Charles do Bronx bate peso e confirma luta principal

O brasileiro Charles Do Bronx Oliveira confirmou a luta principal do UFC Rio deste sábado ao bater o peso da categoria dos leves, chegando a 70,7kg – mesmo peso batido pelo seu adversário, o polonês Mateusz Gamrot. Com isso, os dois garantiram a principal atração do retorno do UFC ao Rio de Janeiro.

Do Bronx no peso para o UFC Rio (Foto: Reprodução UFC)

Na luta co-principal da noite, o ex-campeão peso mosca Deiveson Figueiredo bateu o peso, assim como Montel Jackson, confirmando o duelo peso galo. Nos meio-médios, Vicente Luque e Joel Alvarez fizeram o dever de casa e vão se enfrentar na terceira luta mais importante da noite.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja o card completo do UFC Rio

O início da disputa do card preliminar do UFC Rio está agendada para às 17h (de Brasília). Em sequência, o card principal começa com fortes emoções já às 20h (de Brasília).

Card principal

Peso-leve (até 70,3 Kg): Charles "do Bronxs" Oliveira (70,7 Kg) x Mateusz Gamrot (70,7 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Deiveson Figueiredo (61,6 Kg) x Montel Jackson (61,6 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Vicente Luque (77,1 Kg) x Joel Álvarez (77,5 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Jhonata Diniz (116,5 Kg) x Mario Pinto (115,6 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricardo Ramos (66,2 Kg) x Kaan Ofli (66 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Lucas Almeida (66 Kg) x Michael Aswell Jr. (66 Kg)

Card preliminar

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jafel Filho (57,1 Kg) x Clayton Carpenter (57,1 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Vitor Petrino (113,4 Kg) x Thomas Petersen

Peso-galo (até 61,2 Kg): Bia Mesquita (61,6 Kg) x Irina Alekseeva (61,4 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Lucas Rocha (57,1 Kg) x Stewart Nicoll (57,1 Kg)

Peso-palha (até 52,1 Kg): Julia Polastri (52,6 Kg)x Karolina Kowalkiewicz (52,6 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Luan Lacerda (61,61 Kg