Flávia Saraiva projeta Mundial de Ginástica de 2026: 'Correndo atrás'

O ano de 2025 foi especial para Flávia Saraiva. Na trave, a ginasta conquistou o quarto lugar no Mundial e subiu ao lugar mais alto do pódio na Copa do Mundo da Hungria, no mesmo aparelho. Agora, a atleta volta suas atenções para a disputa do Mundial deste ano, que vale pela corrida da vaga nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Flavinha contou como estão suas expectativas.

A atleta ainda afirmou que, para 2026, a meta é voltar a competir nos quatro aparelhos. No solo, a ginasta contará com uma música nova, como revelou ao Lance!.

— Quero criar essa confiança novamente e voltar a competir nos quatro aparelhos. E já podemos nos classificar (para as Olimpíadas) em 2026 com o Mundial, então já começamos a pensar nisso. Estamos correndo atrás de tudo isso.

O Mundial de Ginástica será disputado entre os dias 17 e 25 de outubro, em Rotterdã, na Holanda. A competição é fundamental para a conquista da vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

Flávia Saraiva no Prêmio Brasil Olímpico 2025 (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Flávia Saraiva avalia resultados de 2025

No Mundial de Jacarta, no ano passado, Flavinha, aos 26 anos, despontou como a mais velha da equipe brasileira. Assim, a ginasta foi "responsável" por passar experiência às mais novas, ainda mais tendo em vista que Rebeca Andrade, em ano de descanso pós-olímpico, decidiu por não participar do campeonato.

— Tentei ensinar o máximo que pude. Como já fui para outros Mundiais, queria que elas se sentissem confiantes e prontas, sem se preocupar com os resultados. Isso é fruto de muito trabalho, espero que elas tenham aproveitado da mesma forma que eu aproveitei muito essa competição — refletiu Flavinha.

No âmbito dos resultados individuais, a atleta se mostrou feliz e com "mais vontade ainda de voltar às competições". Mesmo com o desapontamento por não ter subido ao pódio no Campeonato Mundial, Flavinha se mostrou orgulhosa por ter avançado à final da trave e ficado com o quarto lugar. Agora, procura melhorar o desempenho durante o ciclo olímpico, visando chegar com força total nos Jogos de Los Angeles.

Flávia Saraiva garante top-4 na final da trave no Mundial de Ginâtica. (Foto: Melogym/ CBG)

