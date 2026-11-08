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De 17º ao topo: Max Verstappen busca repetir milagre de 2024 no GP de São Paulo

Holandês largará da 21ª colocação e fará uma interessante corrida de recuperação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 11:52
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Max Verstappen comemora vitória no GP de São Paulo na F1 2024
Max Verstappen comemora vitória no GP de São Paulo na F1 2024 (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Interlagos já foi palco de uma das maiores demonstrações de força de Max Verstappen na Fórmula 1. Em 2024, o holandês chegou ao domingo do GP de São Paulo com uma missão complicada: depois de uma classificação marcada pela chuva e de uma punição por troca de componentes do motor, precisaria sair da 17ª posição para tentar salvar um fim de semana que parecia perdido. O que aconteceu nas horas seguintes, porém, entrou para a história da categoria.

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Dois anos depois, o tricampeão mundial volta a enfrentar um cenário semelhante no circuito brasileiro. Desta vez, Verstappen vai largar em 21º, novamente depois de uma classificação difícil sob chuva e de uma punição relacionada à unidade de potência. A coincidência chama a atenção e coloca o piloto da Red Bull diante de uma oportunidade de repetir uma das atuações mais memoráveis de sua carreira.

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A chuva transformou o GP de São Paulo de 2024

Aquele domingo de novembro começou com condições bastante complicadas em Interlagos. A chuva que atingiu a região de Interlagos prejudicou a programação do fim de semana e provocou o adiamento da classificação, que acabou sendo realizada na manhã de domingo. Com a pista bastante molhada, vários pilotos enfrentaram dificuldades para manter os carros no traçado, e os acidentes mudaram completamente o cenário da disputa.

Verstappen não escapou dos problemas. Eliminado ainda no Q2, o holandês conseguiu apenas o 12º tempo, mas precisou recuar mais cinco posições por uma punição decorrente da utilização de um sexto motor de combustão interna na temporada. Assim, o então tricampeão mundial foi empurrado para o 17º lugar do grid, justamente quando precisava reagir para evitar que Lando Norris diminuísse ainda mais sua vantagem na liderança do campeonato.

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A corrida, por sua vez, ofereceu um cenário perfeito para uma recuperação. Em meio à chuva, acidentes, entradas do safety car e bandeiras vermelhas, Verstappen começou a ganhar posições e aproveitou os erros dos adversários. Enquanto outros pilotos tinham dificuldades para encontrar o ritmo e permanecer na pista, o holandês demonstrava confiança nas condições adversas e avançava pelo pelotão.

A interrupção provocada pelo acidente de Franco Colapinto mudou novamente o panorama da prova. Na relargada, Esteban Ocon ocupava a liderança, mas Verstappen não demorou a assumir o primeiro lugar. A partir dali, construiu uma vantagem confortável e cruzou a linha de chegada com quase 20 segundos de frente para o francês, que terminou em segundo, seguido pelo companheiro Pierre Gasly.

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A vitória encerrou um jejum de dez corridas sem triunfos e representou um passo enorme na campanha pelo quarto campeonato consecutivo. E não demorou para confirmar o título. Logo na etapa seguinte, em Las Vegas, Verstappen se tornou tetracampeão mundial com um quinto lugar.

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Verstappen tem nova missão de recuperação em Interlagos

O roteiro de 2026 apresenta semelhanças importantes com aquele fim de semana. A chuva voltou a interferir diretamente na programação do GP de São Paulo, e a classificação deste sábado (7) também foi marcada por condições difíceis. Verstappen não conseguiu avançar além do Q1 e terminou a sessão em 16º, mas ainda perdeu posições por conta de uma punição relacionada à troca de componentes da unidade de potência.

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A Red Bull instalou um quinto motor de combustão interna, um quinto turbocompressor e um quinto conjunto de escapamento no carro do holandês. Como os três componentes ultrapassaram o limite permitido pelo regulamento, cada um gerou uma penalidade de dez posições. Com o acúmulo de punições, Verstappen foi deslocado para o fundo do grid e aparece na 21ª posição para a largada.

O retrospecto recente também ajuda a alimentar a expectativa. Em 2025, Verstappen largou do pit lane e conseguiu terminar o GP de São Paulo na terceira colocação, mostrando novamente sua capacidade de recuperação no circuito brasileiro. Agora, com mais uma largada no fundo do pelotão, o holandês tenta transformar Interlagos em cenário de outra atuação histórica.

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Max Verstappen comemora vitória no GP do Bahrein pela F1 2026 (Foto: I-HWA CHENG / AFP)
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