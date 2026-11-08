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Dana White deixa convite de Trump em aberto: 'Conversar'

Dirigente do UFC revelou que terá uma reunião com o presidente dos Estados Unidos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 16:57
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Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)
Dana White em coletiva de imprensa do UFC (Foto: Reprodução/X)

Donald Trump espera ter Dana White como novo integrante de seu governo. Após o convite do presidente dos Estados Unidos para que o dirigente do UFC assuma a Secretaria de Imprensa da Casa Branca, o cartola comentou o assunto publicamente. Neste sábado (7), durante uma coletiva em Londres, na Inglaterra, Dana White revelou que terá uma reunião presencial com o republicano na segunda-feira (9), mas evitou confirmar se aceitará a proposta.

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O presidente do Ultimate confirmou que viajará a Washington, nos Estados Unidos, para uma reunião presencial com Trump, marcada para a segunda-feira (9). Em tom descontraído, destacou que já possui diversas responsabilidades profissionais e deixou em aberto a possibilidade de assumir o novo posto.

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— Estou voando para Washington, DC agora mesmo… Já tenho muitos empregos (risos). Temos uma reunião com ele (Trump) na segunda-feira, então tenho certeza de que teremos mais coisas para conversar depois disso.

A aproximação entre Trump e Dana White ganhou força nos últimos anos, especialmente durante a campanha presidencial de 2024. Na ocasião, o dirigente do UFC e importantes nomes da organização demonstraram apoio ao então candidato republicano. A relação também se estendeu ao esporte: em junho desta temporada, o presidente dos Estados Unidos participou da articulação do histórico evento de MMA realizado na Casa Branca.

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Donald Trump à esquerda e Dana White à direita em foto dividida de evento esportivo.
Foto: Arte/Lance!

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Ao apresentar o convite, Trump também sugeriu que Dana White pudesse contar com a participação de alguns atletas históricos do UFC em sua eventual equipe de comunicação no governo. A possibilidade aproximaria ainda mais o universo das artes marciais mistas da administração norte-americana.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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