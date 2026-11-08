Dana White deixa convite de Trump em aberto: 'Conversar'

Donald Trump espera ter Dana White como novo integrante de seu governo. Após o convite do presidente dos Estados Unidos para que o dirigente do UFC assuma a Secretaria de Imprensa da Casa Branca, o cartola comentou o assunto publicamente. Neste sábado (7), durante uma coletiva em Londres, na Inglaterra, Dana White revelou que terá uma reunião presencial com o republicano na segunda-feira (9), mas evitou confirmar se aceitará a proposta.

➡️ Trump oferece cargo na Casa Branca a Dana White, presidente do UFC, e cita Amanda Nunes

O presidente do Ultimate confirmou que viajará a Washington, nos Estados Unidos, para uma reunião presencial com Trump, marcada para a segunda-feira (9). Em tom descontraído, destacou que já possui diversas responsabilidades profissionais e deixou em aberto a possibilidade de assumir o novo posto.

continua após a publicidade

— Estou voando para Washington, DC agora mesmo… Já tenho muitos empregos (risos). Temos uma reunião com ele (Trump) na segunda-feira, então tenho certeza de que teremos mais coisas para conversar depois disso.

A aproximação entre Trump e Dana White ganhou força nos últimos anos, especialmente durante a campanha presidencial de 2024. Na ocasião, o dirigente do UFC e importantes nomes da organização demonstraram apoio ao então candidato republicano. A relação também se estendeu ao esporte: em junho desta temporada, o presidente dos Estados Unidos participou da articulação do histórico evento de MMA realizado na Casa Branca.

continua após a publicidade

Foto: Arte/Lance!

📲 Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ao apresentar o convite, Trump também sugeriu que Dana White pudesse contar com a participação de alguns atletas históricos do UFC em sua eventual equipe de comunicação no governo. A possibilidade aproximaria ainda mais o universo das artes marciais mistas da administração norte-americana.

Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.