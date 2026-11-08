A presença feminina nas arquibancadas da Fórmula 1 tem chamado a atenção de torcedoras que acompanham o GP de São Paulo. Em Interlagos, grupos de amigas destacam o aumento do número de mulheres no evento e a sensação de encontrar um ambiente cada vez mais acolhedor. Apesar dos avanços, porém, ainda existem situações em que elas precisam lidar com questionamentos sobre o próprio conhecimento e interesse pelo automobilismo.

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Um dos grupos é formado por Gabriela, Camilla, Raquel, Claudia, Luanne, Sara e Carolina, que se conheceram pela internet, em um grupo no Facebook, há cerca de seis ou sete anos. Com o tempo, as integrantes que tinham mais afinidade começaram a se encontrar pessoalmente e transformaram o GP de São Paulo em um compromisso anual. Desde 2022, elas viajam juntas para acompanhar a etapa, mesmo morando em cidades diferentes, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Montes Claros e Porto Alegre.

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O crescimento da presença feminina, entretanto, não significa que o preconceito tenha desaparecido. Gabriela contou que o grupo já precisou lidar com comentários de homens que colocavam em dúvida a relação das mulheres com a categoria. Segundo ela, algumas abordagens insinuavam que elas seriam fãs recentes e não acompanhariam a Fórmula 1 pelo esporte em si.

— A gente sabe por que acompanha, então ignora. Acho que é o melhor — disse.

Mesmo diante dessas situações, a paixão pela categoria acabou aproximando ainda mais as integrantes. Além de assistirem às corridas juntas, elas passaram a compartilhar outros momentos e construíram uma amizade que vai muito além do fim de semana do GP.

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A combinação entre automobilismo e amizade também aparece na história de Amanda, Beatriz e Ana Clara, que foram juntas pela primeira vez a Interlagos. Assim como o primeiro grupo, elas percebem um crescimento expressivo do público feminino, especialmente do ano passado para cá. Na avaliação das torcedoras, produções como o filme da categoria e a série Drive to Survive, da Netflix, além dos conteúdos que circulam no TikTok e em outras redes sociais, ajudaram a aproximar novas fãs do automobilismo.

Amanda, Beatriz e Ana Clara foram juntas ao GP de São Paulo de F1 (Foto: Anna Ramos/Lance!)

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Segurança e acolhimento marcam experiência em Interlagos

Para Gabriela, encontrar outras mulheres nas arquibancadas contribui para que elas se sintam mais tranquilas durante o evento. A torcedora também percebe uma diversidade maior entre o público feminino, com mulheres de diferentes idades acompanhando as atividades em Interlagos.

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— Eu acho que traz mais tranquilidade. A gente sabe que é um esporte majoritariamente masculino, mas traz segurança. Igual a gente, que sempre vem, faz as coisas juntas, mas vê mais mulheres, de todas as idades, meninas muito novinhas e gente mais velha. Acho que é legal saber que o esporte está ficando um pouco mais inclusivo — afirmou.

E o trio também segue a mesma linha de pensamento. A maior presença feminina contribui para tornar a experiência no autódromo mais confortável para outras mulheres. As três destacaram ainda que não sentiram a necessidade de estar acompanhadas por homens para frequentar o evento com segurança, algo que consideram importante para a participação das mulheres no esporte.