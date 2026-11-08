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Por que sempre tem chuva no GP de São Paulo de F1? Especialista explica

Forte precipitação interferiu na classificação e na etapa da Porsche Cup neste sábado (7)

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 09:15
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Pilotos esperam na pitlane para ir à pista no GP de São Paulo de F1
Pilotos esperam na pitlane para ir à pista no GP de São Paulo de F1 (Foto: NELSON ALMEIDA / POOL / AFP)

A chuva voltou a ser protagonista do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 e transformou a classificação deste sábado (7) em uma sessão de quase duas horas e meia. O temporal que atingiu o Autódromo de Interlagos provocou duas interrupções por bandeira vermelha, atrasou a definição do grid de largada e dificultou o trabalho dos pilotos. Mas o tempo instável que costuma acompanhar a passagem da categoria pela capital paulista não é apenas fruto do acaso.

Como consequência da baixa aderência, Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara perderam o controle dos carros em momentos diferentes e bateram contra as barreiras de proteção. Lando Norris, por sua vez, conseguiu aproveitar as condições para conquistar a pole position.

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Os problemas causados pela chuva, porém, não ficaram restritos à Fórmula 1. Antes da classificação, a corrida da Porsche Carrera Cup também precisou lidar com o temporal e foi disputada sob intervenção do safety car. O cenário reforçou uma característica que já faz parte do imaginário do GP de São Paulo: a instabilidade climática em Interlagos. Mas por que a chuva parece encontrar condições tão favoráveis justamente na região do autódromo?

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Segundo Robson Costa, engenheiro ambiental e professor da Estácio, a resposta está na combinação de fatores geográficos e atmosféricos. O circuito fica no extremo sul da capital paulista, entre as represas Billings e Guarapiranga, em uma área de relevo acidentado e aproximadamente 800 metros de altitude. Essa configuração contribui para a concentração de umidade, especialmente em períodos de temperaturas elevadas.

— As represas não provocam tempestades por conta própria, mas seus espelhos d'água fornecem evaporação contínua ao ar adjacente. Quando o calor aquece o asfalto e as áreas urbanizadas, a umidade sobe em correntes de ar quente, criando condições para o desenvolvimento de nuvens carregadas — explica o especialista.

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A combinação desses fatores ganha ainda mais força durante a primavera, período em que as temperaturas começam a subir e a atmosfera fica mais propícia à formação de temporais. O encontro entre o ar quente e úmido e as correntes de ar associadas à brisa marítima pode favorecer o desenvolvimento de nuvens do tipo Cumulonimbus, conhecidas pelo grande potencial de provocar pancadas intensas de chuva. Como esse processo pode acontecer rapidamente, as condições meteorológicas também são capazes de mudar em questão de minutos.

Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1
Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

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Mudanças climáticas podem agravar temporais

Além das características naturais da região, as mudanças climáticas também entram nessa equação. O aumento das temperaturas médias do planeta amplia a capacidade da atmosfera de armazenar vapor d'água, o que pode contribuir para episódios de precipitação mais intensa. Na prática, isso significa que as chuvas podem ocorrer de maneira mais concentrada, com grandes volumes de água em intervalos curtos.

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O fenômeno representa um desafio adicional para a Fórmula 1, já que temporais intensos podem vir acompanhados de rajadas de vento e pontos de alagamento. Em um circuito como Interlagos, as consequências vão além da perda de aderência no asfalto: a drenagem também pode ser sobrecarregada quando grandes volumes de água atingem a região em pouco tempo.

— O aumento contínuo das temperaturas médias do planeta eleva a capacidade da atmosfera de reter vapor d'água, transformando as clássicas garoas paulistanas em pancadas concentradas de alta energia. O resultado são volumes torrenciais em janelas breves, acompanhados de rajadas de vento e alagamentos pontuais que podem saturar a drenagem da pista — conclui o professor.

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