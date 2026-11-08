Enem da F1: saiba o quanto você conhece do GP de São Paulo

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (8), mas os fãs de automobilismo também podem testar seus conhecimentos. Em clima de avaliação, o Lance! preparou um desafio especial para quem acompanha a Fórmula 1 e quer descobrir quanto sabe sobre a história do GP de São Paulo. Será que você merece nota 10 no Enem da F1?

➡️ GP de São Paulo: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

A etapa brasileira é uma das mais tradicionais do calendário da categoria e já foi palco de momentos históricos, decisões de campeonato e grandes conquistas de pilotos brasileiros. Entre recordes, curiosidades sobre o Autódromo de Interlagos e histórias que marcaram gerações, são dez questões para colocar à prova a memória dos torcedores.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Enem da F1: responda às 10 questões sobre o GP de São Paulo

As perguntas têm quatro alternativas, mas apenas uma resposta correta em cada questão. Prepare o "cartão de respostas", confira seu desempenho e veja se você está pronto para tirar nota 10 no Enem da F1!

E aí, quantas questões você acertou? Conta para a gente nos comentários!