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Enem da F1: saiba o quanto você conhece do GP de São Paulo

Será que você merece nota 10 no Enem da F1?

PorAnna Carolina RamosBeatriz Pinheiro
Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 10:55
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Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1
Comissário de prova corre para se proteger da chuva no GP de São Paulo de F1 (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo (8), mas os fãs de automobilismo também podem testar seus conhecimentos. Em clima de avaliação, o Lance! preparou um desafio especial para quem acompanha a Fórmula 1 e quer descobrir quanto sabe sobre a história do GP de São Paulo. Será que você merece nota 10 no Enem da F1?

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A etapa brasileira é uma das mais tradicionais do calendário da categoria e já foi palco de momentos históricos, decisões de campeonato e grandes conquistas de pilotos brasileiros. Entre recordes, curiosidades sobre o Autódromo de Interlagos e histórias que marcaram gerações, são dez questões para colocar à prova a memória dos torcedores.

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Enem da F1: responda às 10 questões sobre o GP de São Paulo

As perguntas têm quatro alternativas, mas apenas uma resposta correta em cada questão. Prepare o "cartão de respostas", confira seu desempenho e veja se você está pronto para tirar nota 10 no Enem da F1!

E aí, quantas questões você acertou? Conta para a gente nos comentários!

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