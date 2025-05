Bia Haddad vira e alcança a primeira semifinal no ano; vídeo

De virada, Bia Haddad Maia alcançou, nesta quinta-feira, sua primeira semifinal na temporada. E quem ficou pelo caminho foi a americana Emma Navarro (9ª do mundo), derrotada por 3/6, 7/6(3) e 6/2, no WTA de Estrasburgo, na França. A número 1 do Brasil havia perdido para a mesma rival em Stuttgart, na Alemanha, no início de maio, também no saibro, por 6/3 e 6/0.

Com o triunfo, a brasileira (23ª do mundo) vai medir forças, nas semifinais, na sexta-feira, contra a cazaque Elena Rybakina, 12ª.

Abaixo, a emoção da brasileira com a vitória desta quinta:

Bia não alcançava a semifinal desde setembro de 2024, no WTA 500 de Seul, na Coreia do Sul. É também a primeira vez que a paulistana vence três jogos seguidos em um mesmo torneio em 2025.

A brasileira não vencia uma top 10 desde o torneio de Madri, na Espanha, no final de abril do ano passado quando passou pela então 6ª do mundo, a grega Maia Sakkari. De quebra ela se vinga de Navarro que a havia derrotado na estreia em Stuttgart, na Alemanha, em abril, com direito a um pneu.



O jogo desta quinta



Nesta quinta, Bia precisou salvar dois breakpoints no segundo game e não se intimidou. A brasileira acabou quebrada no 4º game, mas ali trocou quebras com a adversária até o 6º game, onde Navarro abriu 5/2 e foi administrando, apesar da pressão da brasileira.

Na segunda parcial, a brasileira , Bia Haddad ganhou confiança e passou a jogar buscando fazer Navarro definir em pontos longos. Desgastada, a americana cometeu mais erros no segundo set. As duas trocaram quebras entre os 5º e 6º games, seguiram se pressionando até que nos detalhes, Navarro chegou à quebra no 11º game. Sem se render, Bia arriscou devoluções fundas, entrou em quadra e com belíssima paralela devolveu a quebra e forçou o tiebeak. Nele, Bia conseguiu encaixar foi belos primeiros serviços, tirando a confiança da rival em arriscar devoluções, abriu 5/1 e após dupla-falta de Navarro empatou o jogo.

No terceiro, set a brasileira ganhou confiança abriu duas quebras com 3 a 0, Navarro lutou, devolveu uma delas, encostou em 3 a 2. Bia confirmou seu saque e quebrou em mais um game super disputado. A paulistana não despediçou a chance e fechou o encontro.

Bia Haddad conhece rival na estreia de Roland Garros

Semifinalista em 2023, em sua maior campanha em Grand Slams até agora, Bia Haddad Maia vai estrear contra uma americana em Roland Garros. A rival da brasileira será a americana Hailey Baptiste, 70ª do mundo, de 23 anos, que acaba de subir 20 posições no ranking mundial, alcançando seu melhor posto na carreira. Será a primeira participação da tenista dos EUA em Paris.

Há duas semanas, Baptiste furou o qualifying do WTA de Roma e chegou à terceira rodada, perdendo apenas para a ucraniana Elina Svitolina (vídeo abaixo). O torneio também é disputado no saibro, como Roland Garros.

Caso avance, a brasileira, que perdeu na estreia em 2024, para a italiana Elisabetta Cocciaretto, terá pela frente a japonesa Moyuka Uchijima ou uma jogadora que sairá do qualifiyng.

Há dois anos, em sua caminhada rumo às semifinais, Bia derrotou nomes como a tunisiana Ons Jabeur, sétima favorita, nas quartas de final. Na rodada seguinte, a brasileira acabou sueprada pela polonesa Iga Swiatek, principal cabeça de chave daquela edição do torneio parisiense.