Bia Haddad Maia garantiu, nesta quarta-feira (21), uma vaga nas quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo, na França — torneio disputado no saibro e que serve como último preparativo para Roland Garros. A paulistana superou a americana Ashlyn Krueger, de 21 anos e atual 37ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3, em 1h49min de partida na quadra central.

Esta é a primeira vez que Bia chega às quartas de final de um torneio desde Ningbo, na China, em outubro do ano passado, e apenas a segunda vez em 2025 que vence dois jogos consecutivos. A primeira havia sido no Aberto da Austrália, onde caiu na terceira rodada. A vitória desta quarta foi a quinta da brasileira em 19 jogos na temporada.

A adversária da próxima fase, nesta quinta-feira, sairá do duelo entre a segunda cabeça de chave, a americana Emma Navarro (9ª do ranking), e a russa Anna Blinkova (65ª). Bia enfrentou Navarro recentemente no saibro coberto de Stuttgart, na Alemanha, e perdeu em dois sets. O confronto direto entre elas está empatado: duas vitórias para cada lado. Já contra Blinkova, a brasileira tem vantagem de 3 a 1 no retrospecto.

O jogo

Após uma estreia complicada — em que salvou match points e virou contra a dinamarquesa Clara Tauson (22ª) —, Bia abriu 4 a 2 no primeiro set contra Krueger, mas foi quebrada e viu a adversária sacar para a parcial em 5/4. A brasileira reagiu, levou a decisão ao tie-break e dominou.

No segundo set, Bia manteve o controle: conseguiu duas quebras, abriu 5 a 1 e teve dois match points no saque da rival, que resistiu. Depois, teve mais uma chance com o próprio serviço, mas cometeu dupla falta e errou um backhand, sofrendo a quebra. No game seguinte, aproveitou a quarta oportunidade para fechar a partida.

'Nunca é fácil, é tênis' diz Bia Haddad sobre vitória

Após a vitória, Bia falou ainda na quadra:

— Nunca é fácil, é tênis. Sei que ela é uma jogadora muito boa, agressiva, saca bem. Eu estava tentando jogar ponto a ponto, independente do placar, focada em mim. Estou feliz por ter mais uma chance de jogar meu melhor tênis amanhã e curtir um pouco mais de Estrasburgo. — afirmou.

Ela também comentou sobre sua abordagem:

— A chave é trabalhar duro, estar presente e não se frustrar quando as coisas não vão bem. O tênis está cada vez mais agressivo, precisamos entender isso e nos adaptar. Toda jogadora aqui está em alto nível. Estava me preparando 100%. A chave é essa: trabalhar duro e estar presente. — disse.