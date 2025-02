BCLA: Minas domina Quimsa e garante classificação para próxima fase

O Minas venceu o Quimsa por 86 a 64, neste sábado (8), na Arena UniBH, em Belo Horizonte–MG, pela sétima rodada da fase de grupos da Basketball Champions League Americas (BCLA). A equipe mineira dominou a partida e não sofreu para vencer os argentinos dentro de casa. Prince Ali, do time de Santiago del Estero, foi o cestinha da partida com 16 pontos.

Com o resultado, o Minas garantiu a classificação para a próxima fase da BCLA e a liderança no Grupo C. A equipe ainda volta em ação para encarar o Biguá, na segunda-feira (10), pela nona e última rodada na fase de grupos. Nas quartas de final, o Minas encara o Instituto de Córdoba.

🏀 Como foi Minas e Quimsa?

O primeiro quarto começou equilibrado, com o Minas com leve superioridade. A equipe mineira ficou na liderança do placar desde o início, mas os argentinos seguiram na cola, finalizando a parcial sete pontos atrás, 27 a 20. Na sequência da partida, o domínio dos mineiros seguiu, com Wini Silva anotando nove pontos no segundo quarto. O jogo foi para o intervalo 48 a 30 para o Minas.

No terceiro quarto, o Quimsa até esboçou uma reação, conseguindo ter uma defesa mais sólida no garrafão, mas sofrendo no perímetro, ao ceder quatro bolas de três na parcial, indo para o último quarto perdendo por 66 a 49. Nos últimos 10 minutos, o Minas conseguiu aumentar um pouco mais a vantagem, que já era confortável. Com um jogo coletivo forte, os mineiros venceram por 86 a 64.

Minas venceu o Quimsa por 86 a 64 (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

Confira os principais pontuadores da partida:

🏀 Minas 86 x 64 Quimsa

Minas

Wini Silva - 15 pontos e 15 assistências Juan Arengo - 14 pontos Jeremy Hollowell - 11 pontos

Quimsa