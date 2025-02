O Franca venceu o Instituto de Córdoba por 83 a 68, nesta sexta-feira (7), no Ginásio Poliesportivo Pedro Morilla Fuentes, o Pedrocão, em Franca–SP, pela nona rodada da fase de grupos da Basketball Champions League Americas (BCLA). A partida foi equilibrada até o terceiro quarto, mas o time paulista conseguiu disparar na liderança para vencer.

Com o resultado, o Franca finaliza o Grupo D na primeira colocação, com 12 pontos e 100% de aproveitamento, seis vitórias em seis partidas. O Instituto de Córdoba terminou na segunda colocação. O adversário da equipe paulista sai do Grupo C, onde tem Minas, Quimsa-ARG e Biguá-URU.

🏀 Como Franca x Instituto de Córdoba - BCLA 2024-25

A partida começou com o Instituto melhor, principalmente por Nicola Pomoli, que marcou 10 pontos seguidos. Apesar disso, o Franca seguia no páreo, não deixando o time de Córdoba disparar na liderança. Mesmo quando os argentinos abriram oito, a equipe paulista teve boa sequência e foi para o segundo quarto perdendo por três pontos, 20 a 17.

Na sequência, o ritmo do Franca seguiu bom, com Lucas Dias e George De Paula liderando o time para virar o placar antes do intervalo, 39 a 35. No terceiro quarto, o Instituto equilibrou as ações, principalmente por Alex Negrete, que marcou 14 pontos em 10 minutos e deixou o confronto empatado em 55 a 55.

Mas no último quarto, o Franca conseguiu retomar o controle da partida. Com um jogo coletivo forte e a defesa defendendo bem o perímetro, a equipe paulista fechou o jogo em 83 a 68 e confirmou o 100% de aproveitamento na fase de grupos da Basketball Champions League Americas (BCLA).

Confira os principais pontuadores da partida:

🏀 Franca 83 x 68 Instituto de Córdoba

Franca

Facundo Corvalan - 14 pontos

George De Paula - 12 pontos e 9 assistências

Lucas Dias - 12 pontos

Instituto de Córdoba