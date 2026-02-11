Veterano do snowboard fratura pescoço e está fora das Olimpíadas de Inverno

Mais uma baixa de peso afetou a delegação da Austrália nos Olimpíadas de Inverno de Milão-Cortina de 2026: Cameron Bolton. Na última terça-feira (10), o veterano do snowboard sofreu duas fraturas no pescoço durante uma sessão antes de sua estreia oficial.

O snowboarder de 35 anos se acidentou em uma queda durante a preparação para a prova de snowboard cross, em Livigno, na Itália. Apesar do impacto no treino, Bolton não percebeu imediatamente a gravidade da situação. O acidente aconteceu na segunda-feira (9), mas a lesão só foi descoberta na terça-feira (10).

A comissão australiana decidiu realizar exames médicos depois que o atleta relatou que as dores no pescoço estavam ficando "cada vez piores". Os resultados revelaram as duas fraturas na região cervical. Diante da gravidade do quadro, após os exames confirmarem o problema, o atleta precisou ser transportado de helicóptero para um hospital.

Bolton participaria de sua quarta e última Olimpíada da carreira e seguia como uma das promessas de medalha da delegação australiana na modalidade. Nos Jogos de Pequim-2022, ele foi o australiano com melhor desempenho na prova masculina de snowboard cross ao terminar na 13ª posição. Agora, a vaga na classificatória de quinta-feira (12) ficará com o estreante James Johnstone.

— Cam queria que os companheiros de equipe entendessem o que estava acontecendo e que ele estava bem, se recuperando e recebendo os melhores cuidados. Infelizmente, em esportes de inverno, lesões acontecem ao longo do caminho. Com 53 atletas praticando modalidades de risco relativamente alto, isso não é incomum, sinto dizer. Meu coração se parte por eles, porque sei o quanto de trabalho é necessário para realizar um sonho olímpico — comentou Alisa Camplin, chefe de missão da equipe australiana.

A baixa amplia a lista de desfalques australianos em Milão-Cortina. Antes de Bolton, Laura Peel lesionou o joelho em treino de esqui, Daisy Thomas sofreu problema semelhante após uma queda, e a snowboarder Misaki Vaughan teve uma concussão durante a preparação. A delegação já soma quatro cortes médicos antes do início oficial das provas.

Cameron Bolton, do Snowboard, em competições anteriores (Foto: Reprodução/Instagram)

