Primeiro Mundial de Skate em São Paulo abre venda de ingressos

A organização do Skateboarding World Championships anunciou, nesta quarta-feira (11), o início da venda de ingressos para o primeiro Mundial de Skate de São Paulo. O evento, que contará com a presença de Rayssa Leal, será realizado entre os dias 4 e 8 de março, no Parque Cândido Portinari.

O sistema de acesso às arquibancadas terá um modelo híbrido. Os dias 1º, 2 e 3 de março serão dedicados aos treinos oficiais. Nos dias das eliminatórias (4 e 5 de março), o público poderá entrar de forma gratuita até as 17h (de Brasília). Após esse horário, a permanência no local será restrita a quem possuir ingressos. No dia 6 de março, a entrada franca vale apenas até as 12h.

Já para as semifinais e finais, que acontecem no fim de semana de encerramento, o acesso será permitido exclusivamente para portadores de ingressos pagos. Os valores variam entre R$ 150 e R$ 180, dependendo do dia e do setor escolhido.

Rayssa Leal confirmada

Rayssa Leal, Pedro Barros, Augusto Akio, Gui Khury e Raicca Ventura são os brasileiros listados como cabeças de chave, que não vão precisar passar pelas classificatórias dos dias 4 e 5 de março e entram em ação a partir do dia 6.