AO VIVO: Acompanhe estreia do Brasil no halfpipe das Olimpíadas de Inverno
Pat Burgener e Augustinho Teixeira vão em busca da medalha inédita a partir das 15h30
Nesta quarta-feira, 11, a dupla Pat Burgener e Augustinho Teixeira vai realizar duas descidas de classificação na pista de 18 graus de inclinação, em Livigno. A primeira às 15h30 e a segunda às 16h27, ambos os horários de Brasília. Os 12 melhores na eliminatória avançam para a disputa da final na sexta-feira, 13. ACOMPANHE.
CLASSIFICAÇÃO AO VIVO:
1º - Scotty James (AUS) - 94 pontos
2º - Totsuka Yuto (JPN) - 91,25 pontos
3º - Ryusei Yamada (JPN) - 90,25 pontos
4º - Alessandro Barbieri (EUA) - 88,50 pontos
5º - Hirano Ruka (JPN) - 87,50 pontos
6º - Valentino Guseli (AUS) - 86,75 pontos
7º - Hirano Ayumu (JPN) - 85,77 pontos
8º - Campbell Melville Ives (AUS) - 84,75 pontos
9º - Lee Chaeun (COR) - 82 pontos
10º - Wang Ziang (CHI) - 77,75 pontos
11º - Chase Josey (EUA) - 76,50 pontos
12º - Jake Pates (EUA) - 75,50 pontos
17º - Augustinho Teixeira (BRA) - 56,50 pontos
Acompanhe a prova
*EM ATUALIZAÇÃO
- Christoph Lechner, da Alemanha, cai também em segunda descida
- Norte-americano consegue a classificação na final
- Jake Pates, dos Estados Unidos, termina segunda descida - Nota final: 75,50 pontos
- Jonas Hasler, da Suíça, termina segunda descida - Nota final: 67,75 pontos
- Chase Blackwell, dos Estados Unidos, cai em segunda descida
- Mischa Zuercher, da Suíça, cai em segunda descida
- Coreano tira Pat Burgener da zona de classificação para a final
- Lee Jio, da Coréia do Sul, termina segunda descida - Nota final: 74 pontos
- Chase Josey, dos Estados Unidos, cai em segunda descida
- Kim Geonhui, da Coréia do Sul, cai também em segunda descida
- Ryusei Yamada, do Japão, se desequilibra na segunda descida
- Scotty James, da Austrália, se desequilibra na segunda descida
- Campbell Melville Ives, da Austrália, se desequilibra na segunda descida
- Pat Burgener, do Brasil, cai em segunda descida
- BORA BRASIL! VAMOS COM PAT!
- Valentino Guseli, da Austrália, termina segunda descida - Nota final: 86,25 pontos
- Hirano Ayumu, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 85,77 pontos
- Alessandro Barbieri, dos Estados Unidos, cai em segunda descida
- Totsuka Yuto, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 91,25 pontos
- Hirano Ruka, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 87,50 pontos
- Descida 2
- Pat se mantém dentro da zona de classificação ao fim da primeira descida
- Fim da primeira descida
- 24º a descer foi Louis Philip Vito III, da Itália - Nota final: 58,75 pontos
- 23º a descer, Florian Lechner, da Áustria, cai durante a prova - Nota final: 12,25 pontos
- Augustinho ficou com a 16ª colocação na classificação da primeira descida
- 22º a descer foi Augustinho Teixeira, do Brasil - Nota final: 56,50 pontos
- É O BRASIL MAIS UMA VEZ!
- 21º a descer foi Reng Chongshuo, da China - Nota final: 39,25 pontos
- 20º a descer foi David Habluetzel, do Suíça - Nota final: 64,25 pontos
- O coreano coloca Pat na posição limite (12º) para a classificação
- 19º a descer foi Lee Chaeun, da Coréia do Sul - Nota final: 82 pontos
- Nota do chinês tira Pat da décima colocação
- 18º a descer foi Wang Ziang, da China - Nota final: 77,75 pontos
- 17º a descer, Christoph Lechner cai durante a prova - Nota final: 5 pontos
- 16º a descer, Jake Pates cai durante a prova - Nota final: 24,25 pontos
- 15º a descer foi Jonas Hasler, da Suíça - Nota final: 66,75 pontos
- 14º a descer foi Chase Blackwell, dos Estados Unidos - Nota final: 69 pontos
- 13º a descer, Mischa Zuercher cai durante a prova - Nota final: 13,25
- 12º a descer foi Lee Jio, da Coréia do Sul - Nota final: 17,75 pontos
- 11º a descer foi Chase Josey, dos Estados Unidos - Nota final: 76,50
- Décimo a descer, Kim Geonhui cai durante a prova - Nota final: 8 pontos
- Nono a descer foi Ryusei Yamada, do Japão - Nota final: 90,25 pontos
- Oitavo a descer foi Scotty James, da Austrália - Nota final: 94 pontos
- Sétimo a descer foi Campbell Melville Ives, da Austrália - Nota final: 84,75
- Sexto a descer foi Pat Burgener, do Brasil - Nota final: 70 pontos
- AGORA! É O BRASIL! PAT BURGENER!
- Quinto a descer foi Valentino Guseli, da Austrália - Nota final: 86,75 pontos
- Quarto a descer foi Hirano Ayumu, do Japão - Nota final: 83 pontos
- Terceiro a descer foi Alessandro Barbieri, dos Estados Unidos - Nota final: 88,50 pontos
- Segundo a descer foi Totsuka Yuto, do Japão - Nota final: 85,50 pontos
- Primeiro a descer foi Hirano Ruka, do Japão - Nota final: 80,50 pontos
- Descida 1
- Começa a prova de halfpipe
O que é o Halfpipe?
No Halfpipe, esquiadores e snowboarders realizam uma sequência de manobras em uma pista de neve em formato de meio cano (U), com 6,7 metros de altura. O desafio vai além da execução de saltos, giros e movimentos de alta complexidade: é fundamental manter precisão nas aterrissagens para preservar o ritmo e a fluidez da descida.
Cada aterrissagem gera impulso para o salto seguinte, oferecendo mínima margem para erros. As paredes do Halfpipe são extremamente íngremes, com inclinação entre 16º e 18º, o que exige controle absoluto do corpo e da prancha.
Os principais pontos do formato:
- Formato: em finais, costuma haver três descidas (runs), com vitória definida pela melhor nota (best of three).
- Ritmo e flow: o atleta precisa manter velocidade para que a última manobra tenha amplitude parecida com a primeira.
- Erros custam caro: quedas, toques de mão na neve e instabilidade na aterrissagem derrubam a pontuação de forma significativa.
Modalidade que combina coragem, técnica e criatividade, o Halfpipe se consolida como um dos palcos mais espetaculares do esqui estilo livre e do snowboard nos Jogos Olímpicos.
Atuais campeões olímpicos:
- Snowboard feminino: Chloe Kim (EUA)
- Snowboard masculino: Hirano Ayumu (Japão)
- Esqui Estilo Livre feminino: Aileen Eileen Gu (República Popular da China)
- Esqui Estilo Livre masculino: Nico Porteous (Nova Zelândia)
