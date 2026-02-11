AO VIVO: Acompanhe estreia do Brasil no halfpipe das Olimpíadas de Inverno

Nesta quarta-feira, 11, a dupla Pat Burgener e Augustinho Teixeira vai realizar duas descidas de classificação na pista de 18 graus de inclinação, em Livigno. A primeira às 15h30 e a segunda às 16h27, ambos os horários de Brasília. Os 12 melhores na eliminatória avançam para a disputa da final na sexta-feira, 13. ACOMPANHE.



CLASSIFICAÇÃO AO VIVO:

1º - Scotty James (AUS) - 94 pontos

2º - Totsuka Yuto (JPN) - 91,25 pontos

3º - Ryusei Yamada (JPN) - 90,25 pontos

4º - Alessandro Barbieri (EUA) - 88,50 pontos

5º - Hirano Ruka (JPN) - 87,50 pontos

6º - Valentino Guseli (AUS) - 86,75 pontos

7º - Hirano Ayumu (JPN) - 85,77 pontos

8º - Campbell Melville Ives (AUS) - 84,75 pontos

9º - Lee Chaeun (COR) - 82 pontos

10º - Wang Ziang (CHI) - 77,75 pontos

11º - Chase Josey (EUA) - 76,50 pontos

12º - Jake Pates (EUA) - 75,50 pontos

17º - Augustinho Teixeira (BRA) - 56,50 pontos

Acompanhe a prova

*EM ATUALIZAÇÃO

Christoph Lechner, da Alemanha, cai também em segunda descida

Norte-americano consegue a classificação na final

Jake Pates, dos Estados Unidos, termina segunda descida - Nota final: 75,50 pontos

Jonas Hasler, da Suíça, termina segunda descida - Nota final: 67,75 pontos

Chase Blackwell, dos Estados Unidos, cai em segunda descida

Mischa Zuercher, da Suíça, cai em segunda descida

Coreano tira Pat Burgener da zona de classificação para a final

Lee Jio, da Coréia do Sul, termina segunda descida - Nota final: 74 pontos

Chase Josey, dos Estados Unidos, cai em segunda descida

Kim Geonhui, da Coréia do Sul, cai também em segunda descida

Ryusei Yamada, do Japão, se desequilibra na segunda descida

Scotty James, da Austrália, se desequilibra na segunda descida

Campbell Melville Ives, da Austrália, se desequilibra na segunda descida

Pat Burgener, do Brasil, cai em segunda descida

BORA BRASIL! VAMOS COM PAT!

Valentino Guseli, da Austrália, termina segunda descida - Nota final: 86,25 pontos

Hirano Ayumu, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 85,77 pontos

Alessandro Barbieri, dos Estados Unidos, cai em segunda descida

Totsuka Yuto, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 91,25 pontos

Hirano Ruka, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 87,50 pontos

Descida 2

Pat se mantém dentro da zona de classificação ao fim da primeira descida

Fim da primeira descida

24º a descer foi Louis Philip Vito III, da Itália - Nota final: 58,75 pontos

23º a descer, Florian Lechner, da Áustria, cai durante a prova - Nota final: 12,25 pontos

Augustinho ficou com a 16ª colocação na classificação da primeira descida

22º a descer foi Augustinho Teixeira, do Brasil - Nota final: 56,50 pontos

É O BRASIL MAIS UMA VEZ!

21º a descer foi Reng Chongshuo, da China - Nota final: 39,25 pontos

20º a descer foi David Habluetzel, do Suíça - Nota final: 64,25 pontos

O coreano coloca Pat na posição limite (12º) para a classificação

19º a descer foi Lee Chaeun, da Coréia do Sul - Nota final: 82 pontos

Nota do chinês tira Pat da décima colocação

18º a descer foi Wang Ziang, da China - Nota final: 77,75 pontos

17º a descer, Christoph Lechner cai durante a prova - Nota final: 5 pontos

16º a descer, Jake Pates cai durante a prova - Nota final: 24,25 pontos

15º a descer foi Jonas Hasler, da Suíça - Nota final: 66,75 pontos

14º a descer foi Chase Blackwell, dos Estados Unidos - Nota final: 69 pontos

13º a descer, Mischa Zuercher cai durante a prova - Nota final: 13,25

12º a descer foi Lee Jio, da Coréia do Sul - Nota final: 17,75 pontos

11º a descer foi Chase Josey, dos Estados Unidos - Nota final: 76,50

Décimo a descer, Kim Geonhui cai durante a prova - Nota final: 8 pontos

Nono a descer foi Ryusei Yamada, do Japão - Nota final: 90,25 pontos

Oitavo a descer foi Scotty James, da Austrália - Nota final: 94 pontos

Sétimo a descer foi Campbell Melville Ives, da Austrália - Nota final: 84,75

Sexto a descer foi Pat Burgener, do Brasil - Nota final: 70 pontos

AGORA! É O BRASIL! PAT BURGENER!

Quinto a descer foi Valentino Guseli, da Austrália - Nota final: 86,75 pontos

Quarto a descer foi Hirano Ayumu, do Japão - Nota final: 83 pontos

Terceiro a descer foi Alessandro Barbieri, dos Estados Unidos - Nota final: 88,50 pontos

Segundo a descer foi Totsuka Yuto, do Japão - Nota final: 85,50 pontos

Primeiro a descer foi Hirano Ruka, do Japão - Nota final: 80,50 pontos

Descida 1

Começa a prova de halfpipe

Pat Burgener em uma de suas competições (Foto: Reprodução)

O que é o Halfpipe?

No Halfpipe, esquiadores e snowboarders realizam uma sequência de manobras em uma pista de neve em formato de meio cano (U), com 6,7 metros de altura. O desafio vai além da execução de saltos, giros e movimentos de alta complexidade: é fundamental manter precisão nas aterrissagens para preservar o ritmo e a fluidez da descida.

Cada aterrissagem gera impulso para o salto seguinte, oferecendo mínima margem para erros. As paredes do Halfpipe são extremamente íngremes, com inclinação entre 16º e 18º, o que exige controle absoluto do corpo e da prancha.

➡️ Manex Silva conquista o melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country

Os principais pontos do formato:

Formato : em finais, costuma haver três descidas (runs), com vitória definida pela melhor nota (best of three).

: em finais, costuma haver três descidas (runs), com vitória definida pela melhor nota (best of three). Ritmo e flow : o atleta precisa manter velocidade para que a última manobra tenha amplitude parecida com a primeira.

: o atleta precisa manter velocidade para que a última manobra tenha amplitude parecida com a primeira. Erros custam caro: quedas, toques de mão na neve e instabilidade na aterrissagem derrubam a pontuação de forma significativa.

Modalidade que combina coragem, técnica e criatividade, o Halfpipe se consolida como um dos palcos mais espetaculares do esqui estilo livre e do snowboard nos Jogos Olímpicos.

Atuais campeões olímpicos:

Snowboard feminino: Chloe Kim (EUA)

Snowboard masculino: Hirano Ayumu (Japão)

Esqui Estilo Livre feminino: Aileen Eileen Gu (República Popular da China)

Esqui Estilo Livre masculino: Nico Porteous (Nova Zelândia)

