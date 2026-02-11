menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Acompanhe estreia do Brasil no halfpipe das Olimpíadas de Inverno

Pat Burgener e Augustinho Teixeira vão em busca da medalha inédita a partir das 15h30

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/02/2026
15:15
Atualizado há 2 minutos
Pat Burgener durante treinamento na pista olímpica (Foto: Rafael Bello/ COB)
imagem cameraPat Burgener durante treinamento na pista olímpica (Foto: Rafael Bello/ COB)
Nesta quarta-feira, 11, a dupla Pat Burgener e Augustinho Teixeira vai realizar duas descidas de classificação na pista de 18 graus de inclinação, em Livigno. A primeira às 15h30 e a segunda às 16h27, ambos os horários de Brasília. Os 12 melhores na eliminatória avançam para a disputa da final na sexta-feira, 13. ACOMPANHE.

CLASSIFICAÇÃO AO VIVO:
1º - Scotty James (AUS) - 94 pontos
2º - Totsuka Yuto (JPN) - 91,25 pontos
3º - Ryusei Yamada (JPN) - 90,25 pontos
4º - Alessandro Barbieri (EUA) - 88,50 pontos
5º - Hirano Ruka (JPN) - 87,50 pontos
6º - Valentino Guseli (AUS) - 86,75 pontos
7º - Hirano Ayumu (JPN) - 85,77 pontos
8º - Campbell Melville Ives (AUS) - 84,75 pontos
9º - Lee Chaeun (COR) - 82 pontos
10º - Wang Ziang (CHI) - 77,75 pontos
11º - Chase Josey (EUA) - 76,50 pontos
12º - Jake Pates (EUA) - 75,50 pontos
17º - Augustinho Teixeira (BRA) - 56,50 pontos

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe a prova

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Christoph Lechner, da Alemanha, cai também em segunda descida
  • Norte-americano consegue a classificação na final
  • Jake Pates, dos Estados Unidos, termina segunda descida - Nota final: 75,50 pontos
  • Jonas Hasler, da Suíça, termina segunda descida - Nota final: 67,75 pontos
  • Chase Blackwell, dos Estados Unidos, cai em segunda descida
  • Mischa Zuercher, da Suíça, cai em segunda descida
  • Coreano tira Pat Burgener da zona de classificação para a final
  • Lee Jio, da Coréia do Sul, termina segunda descida - Nota final: 74 pontos
  • Chase Josey, dos Estados Unidos, cai em segunda descida
  • Kim Geonhui, da Coréia do Sul, cai também em segunda descida
  • Ryusei Yamada, do Japão, se desequilibra na segunda descida
  • Scotty James, da Austrália, se desequilibra na segunda descida
  • Campbell Melville Ives, da Austrália, se desequilibra na segunda descida
  • Pat Burgener, do Brasil, cai em segunda descida
  • BORA BRASIL! VAMOS COM PAT!
  • Valentino Guseli, da Austrália, termina segunda descida - Nota final: 86,25 pontos
  • Hirano Ayumu, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 85,77 pontos
  • Alessandro Barbieri, dos Estados Unidos, cai em segunda descida
  • Totsuka Yuto, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 91,25 pontos
  • Hirano Ruka, do Japão, termina segunda descida - Nota final: 87,50 pontos
  • Descida 2
  • Pat se mantém dentro da zona de classificação ao fim da primeira descida
  • Fim da primeira descida
  • 24º a descer foi Louis Philip Vito III, da Itália - Nota final: 58,75 pontos
  • 23º a descer, Florian Lechner, da Áustria, cai durante a prova - Nota final: 12,25 pontos
  1. Augustinho ficou com a 16ª colocação na classificação da primeira descida
  • 22º a descer foi Augustinho Teixeira, do Brasil - Nota final: 56,50 pontos
  • É O BRASIL MAIS UMA VEZ!
  • 21º a descer foi Reng Chongshuo, da China - Nota final: 39,25 pontos
  • 20º a descer foi David Habluetzel, do Suíça - Nota final: 64,25 pontos
  1. O coreano coloca Pat na posição limite (12º) para a classificação
  • 19º a descer foi Lee Chaeun, da Coréia do Sul - Nota final: 82 pontos
  1. Nota do chinês tira Pat da décima colocação
  • 18º a descer foi Wang Ziang, da China - Nota final: 77,75 pontos
  • 17º a descer, Christoph Lechner cai durante a prova - Nota final: 5 pontos
  • 16º a descer, Jake Pates cai durante a prova - Nota final: 24,25 pontos
  • 15º a descer foi Jonas Hasler, da Suíça - Nota final: 66,75 pontos
  • 14º a descer foi Chase Blackwell, dos Estados Unidos - Nota final: 69 pontos
  • 13º a descer, Mischa Zuercher cai durante a prova - Nota final: 13,25
  • 12º a descer foi Lee Jio, da Coréia do Sul - Nota final: 17,75 pontos
  • 11º a descer foi Chase Josey, dos Estados Unidos - Nota final: 76,50
  • Décimo a descer, Kim Geonhui cai durante a prova - Nota final: 8 pontos
  • Nono a descer foi Ryusei Yamada, do Japão - Nota final: 90,25 pontos
  • Oitavo a descer foi Scotty James, da Austrália - Nota final: 94 pontos
  • Sétimo a descer foi Campbell Melville Ives, da Austrália - Nota final: 84,75
  • Sexto a descer foi Pat Burgener, do Brasil - Nota final: 70 pontos
  • AGORA! É O BRASIL! PAT BURGENER!
  • Quinto a descer foi Valentino Guseli, da Austrália - Nota final: 86,75 pontos
  • Quarto a descer foi Hirano Ayumu, do Japão - Nota final: 83 pontos
  • Terceiro a descer foi Alessandro Barbieri, dos Estados Unidos - Nota final: 88,50 pontos
  • Segundo a descer foi Totsuka Yuto, do Japão - Nota final: 85,50 pontos
  • Primeiro a descer foi Hirano Ruka, do Japão - Nota final: 80,50 pontos
  • Descida 1
  • Começa a prova de halfpipe
Pat Burgener poderá representar o Brasil no snowboard
Pat Burgener em uma de suas competições (Foto: Reprodução)

O que é o Halfpipe?

No Halfpipe, esquiadores e snowboarders realizam uma sequência de manobras em uma pista de neve em formato de meio cano (U), com 6,7 metros de altura. O desafio vai além da execução de saltos, giros e movimentos de alta complexidade: é fundamental manter precisão nas aterrissagens para preservar o ritmo e a fluidez da descida.

Cada aterrissagem gera impulso para o salto seguinte, oferecendo mínima margem para erros. As paredes do Halfpipe são extremamente íngremes, com inclinação entre 16º e 18º, o que exige controle absoluto do corpo e da prancha.

➡️ Manex Silva conquista o melhor resultado do Brasil no Esqui Cross-Country

Os principais pontos do formato:

  • Formato: em finais, costuma haver três descidas (runs), com vitória definida pela melhor nota (best of three).
  • Ritmo e flow: o atleta precisa manter velocidade para que a última manobra tenha amplitude parecida com a primeira.
  • Erros custam caro: quedas, toques de mão na neve e instabilidade na aterrissagem derrubam a pontuação de forma significativa.

Modalidade que combina coragem, técnica e criatividade, o Halfpipe se consolida como um dos palcos mais espetaculares do esqui estilo livre e do snowboard nos Jogos Olímpicos.

Atuais campeões olímpicos:

  • Snowboard feminino: Chloe Kim (EUA)
  • Snowboard masculino: Hirano Ayumu (Japão)
  • Esqui Estilo Livre feminino: Aileen Eileen Gu (República Popular da China)
  • Esqui Estilo Livre masculino: Nico Porteous (Nova Zelândia)

Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
