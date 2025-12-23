Polícia Civil investiga possível caso de aliciamento de jogadores de basquete do Vasco

Uma denúncia de manipulação de resultados sacudiu o basquete brasileiro, nesta terça. De acordo com boletim de ocorrência lavrado na 17ª Delegacia de Polícia Civil, em São Cristóvão, o Vasco, através de seu técnico na modalidade, Leo Figueiró, registrou que houve tentativa de aliciamento para manipulação de resultados envolvendo três jogadores do clube. Conforme o documento, os atletas foram procurados por um aliciador para que, em troca de uma quantia em dinheiro, provocassem a derrota da equipe cruzmaltina para o Botafogo. A informação foi publicada pela Coluna do Magnavita, no Correio da Manhã.

O Vasco emitiu a seguinte nota oficial sobre o caso:



'O Club de Regatas Vasco da Gama informa que registrou denúncia na 17ª Delegacia de Polícia acerca de uma suspeita de aliciamento de atletas da equipe de basquete com o objetivo de manipulação de resultados.

O clube está adotando todas as medidas cabíveis para preservar a integridade do Vasco da Gama, de seus profissionais, de sua equipe de basquete e do próprio esporte, pautando-se sempre pela ética, transparência e respeito às competições.

O Vasco da Gama repudia veementemente o vazamento irresponsável do boletim de ocorrência por parte de um veículo de imprensa, que expõe de forma indevida profissionais e atletas do clube em um assunto extremamente sensível. Diante da gravidade desse episódio, o Vasco da Gama informa que está avaliando as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos nesse ato.

Reiteramos que o Vasco da Gama está colaborando integralmente com as autoridades competentes, colocando-se à disposição para todos os esclarecimentos necessários e para o pleno andamento das investigações'.

FIBA investiga manipulação de resultados no Brasil

Na Coluna do Magnavita, o jornalista revelou que a Federação Internacional de Basquete (FIBA), sediada na Suíça, contratou uma empresa inglesa para investigar possível manipulação de resultados no basquete brasileiro por apostadores. A CBB foi procurada pela equipe do Lance! e, em comunicado oficial, afirmou que:

"Tomou conhecimento das matérias publicadas nesta semana no Brasil a respeito de supostos casos de manipulação de resultados em competições no basquete nacional.

Antes de tudo, é importante deixar claro que a instituição, governança maior do basquete brasileiro, é veementemente contra qualquer movimento que viole a lisura e o Fair Play do esporte que amamos. E que a manipulação de resultados é considerada crime no Brasil.

A CBB se coloca à disposição, sempre, para apoiar a FIBA e qualquer entidade que trabalhe em prol do Jogo Limpo em todas as esferas, e aguarda o desenrolar das informações para que, caso seja necessário, utilize do seu Estatuto e do seu Código de Ética para se posicionar e agir, na esfera esportiva, visando manter o esporte livre de todo e qualquer crime."

Além do Vasco, os resultados de outro clube do Rio de Janeiro e um de São Paulo, tanto no Estadual quanto na atual temporada da NBB, estão sob investigação, de acordo com a Coluna do Magnavita. O ex-jogador Svetozar Popovic seria um dos cabeças do esquema de manipulação de jogos no Brasil. Ele já seria investigado pela FIBA por envolvimento na manipulação de jogos na Europa.

No boletim de ocorrência, o jogador Juan da Silva declarara que ele e o companheiro de time Ícaro Almeida foram apresentados por outro atleta do clube, Jônatas Ferreira, a um homem chamado Paulo Henrique. Identificando-se como investidor, ele teria oferecido aos atletas a quantia de R$ 6 mil para que eles atuassem de maneira que o Vasco perdesse para o Botafogo. Não fica claro em que data e em qual competição seria o jogo em questão.

Segundo o que está registrado no boletim, Juan disse que não aceitou a proposta e não teve mais contato com Paulo Henrique. Ele também informou que Jônatas falou que já tinha aceitado oferta de Paulo Henrique para manipular o resultado de uma partida, quando então atuava no Rio Claro.

Jogadores do Vasco durante jogo contra São José pelos playoffs do NBB (Foto: Mauricio Almeida/R10 Score Vasco)

Trechos do boletim divulgados pela Coluna do Magnavita

"(Leonardo Figueiró declara) QUE é técnico do time profissional de basquete do Clube de Regatas Vasco da Gama; QUE em meados do mês de novembro de 2025 soube por boatos de que havia uma investigação da Polícia Federal sobre manipulação de jogos e que havia jogadores do time de basquete do Vasco envolvidos; QUE de tal forma o declarante comentou tal fato com o coordenador de basquete, o nacional GEORGE FREDERICO TORRES HOMEM CHAIA; QUE por conseguinte o declarante e GEORGE decidiram por falar com os jogadores para ver se de fato havia alguém envolvido, ocasião que dois jogadores, ÍCARO MARTINS DE ALMEIDA SILVA e JUAN FORTUNATO DA SILVA NASCIMENTO, declararam que haviam sido aliciados por um investidor de nome PAULO HENRIQUE que lhes ofereceu a quantia de RS 6.000,00 (seis mil reais) para que os mesmos manipulassem o jogo contra o Botafogo; QUE ÍCARO e JUAN disseram também que o jogador que os apresentou a PAULO HENRIQUE foi o também jogador do time JÔNATAS SANTANA DOS SANTOS FERREIRA; QUE de tal forma o declarante e GEORGE foram questionar JÔNATAS sobre tal fato, tendo mesmo dito que também fora aliciado, porém não aceitou a proposta e completou dizendo que a relação que mantém atualmente com PAULO HENRIQUE é apenas de amizade; QUE após tomar conhecimento das citadas informações, o declarante lembrou que JÔNATAS havia realizado 04 (quatro) faltas em menos de ¼ no jogo justamente contra o Botafogo, o que é atípico para um jogador; QUE por conseguinte, após tomar conhecimento destes fatos, o declarante não escalou mais JÔNATAS nos jogos; QUE por fim o declarante informa que antes do início do campeonato de basquete, NBB, o clube do Vasco buscava patrocínio, ocasião que surgiu esse citado investidor, PAULO HENRIQUE, oferecendo patrocínio sem a necessidade da divulgação de alguma marca, o que causou estranheza ao clube, pelo que não aceitaram a oferta do mesmo".



O jogador Juan Silva também aparece no boletim de ocorrência falando sobre a tentativa de aliciamento.

"QUE neste momento o declarante (Juan Fortunato da Silva) informou a LEONARDO e GEORGE que no dia do jogo contra o Botafogo, o também jogador do time, JÔNATAS SANTANÁ DOS SANTOS FERREIRA, disse que um investidor de nome PAULO HENRIQUE gostaria de fazer uma proposta ao declarante, pelo que ligou para o mesmo, através de chamada de vídeo, do seu próprio telefone; QUE esta ligação de vídeo foi simultaneamente com o também jogador ÍCARO MARTINS DE ALMEIDA SILVA, que se encontrava em um outro local; QUE após alguns minutos se apresentando e falando sobre apostas, PAULO HENRIQUE ofereceu ao declarante e ÍCARO quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para que os mesmos manipulassem o jogo contra o Botafogo, com o objetivo de que o time do Vasco perdesse;"



