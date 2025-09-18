A liga de futebol indoor Ballers League chega aos Estados Unidos, e com o pé na porta. Para concorrer com a Kings League, duas personalidades campeãs e midiáticas em suas modalidades originais serão líderes de equipes: simplesmente Ronaldinho e Usain Bolt aparecem em vídeo oficial da companhia. Ainda não há data para o início do torneio.

Ronaldinho foi campeão do mundo com a Seleção Brasileira de futebol em 2002, vencedor da Champions League em 2006 e líder do Atlético-MG no primeiro título de Libertadores do clube, em 2013. Bolt, por sua vez, não é menos campeão. Recordista mundial e olímpico de atletismo, é uma das maiores lendas da história do esporte.

A Ballers League é uma liga que já existe no Reino Unido e chega nos EUA também com influenciadores e streamers de diferentes ramos e atletas e ex-atletas de diferentes ramos. Haverá, naturalmente, outras personalidades na disputa.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação. Os interessados podem acompanhar as atualizações sobre a Kings League por meio do site oficial e das redes sociais da liga no Instagram e X.

Rolê aleatório

Este é apenas mais um dos famosos "rolês aleatórios" de Ronaldinho. O ex-meia-atacante, inclusive, anunciou parceria com a empresa de calçados Rider na última quarta-feira. Duas vezes eleito o melhor jogador do mundo, o brasileiro já era garoto-propaganda da Nike, por exemplo.