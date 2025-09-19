Mundial de Atletismo: Noah Lyles vence e iguala marca de Bolt

Noah Lyles conquistou sua quarta medalha de ouro na carreira na competição, igualando a marca do lendário Usain Bolt. O norte-americano completou a prova em 19s52, com uma diferença de somente 6 milésimos para o segundo colocado, Kenneth Bednarek, também dos EUA.

Nos primeiros metros, Lyles se destacou entre os adversários com folga para se sagrar tetracampeão. Além da conquista, Noah é campeão olímpico nos 100m e medalhista de bronze nos 200m nas Olimpíadas de Paris. Ele também foi ouro na prova de 200m nos mundiais de 2019, 2022 e 2023, assinando de vez seu nome na história do atletismo ao se igualar a Usain Bolt com o êxito.

Kenneth Bednarek, Noah Lyles e Bryan Levell no pódio dos 200m no Mundial de Atletismo 2025 (Foto: Ben Stansall/AFP)

Números de Usain Bolt

O jamaicano Usain Bolt, considerado o maior velocista do mundo, também foi tetracampeão mundial, com títulos em 2009, 2011, 2013 e 2015. Bolt se aposentou em 2017, com direito a ouro de despedida ao competir no torneio no mesmo ano, mas competindo nos 100m.

Mesmo ambos sendo tetracampeões, Usain é o maior medalhista da história da prova por conta da prata que levou em 2007. Noah Lyles ainda busca alcançar o recorde de tempo do jamaicano, que marcou 19s19 em 2009.

Promessas para as próximas competições

Kenneth Bednarek, também norte-americano e medalhista de prata no Mundial de 2022, iniciou bem a prova, mas a executou em 19s58 e levou prata. O jamaicano Bryan Levell ficou em terceiro com 19s64 e é uma promessa para o futuro do atletismo.

Brasil leva medalha de prata nos 400m com "Piu"

O brasileiro Alison dos Santos, o "Piu", conquistou a medalha de prata nos 400m com barreiras do Mundial de Atletismo de Tóquio 2025. O barreirista, que teve um começo ruim na prova, conseguiu se recuperar e terminou com o tempo de 46s60, atrás apenas do americano Rai Benjamin (46s54).

A vitória de Benjamin, no entanto, foi alvo de polêmica, já que o americano derrubou a décima barreira e tocou com o calcanhar, o que gerou dúvidas sobre sua desclassificação. A organização chegou a dar a medalha de ouro para o brasileiro, mas o adversário entrou com recurso e a corrida foi analisada, confirmando o ouro para os Estados Unidos.

Esta foi a segunda medalha do Brasil no Mundial de Atletismo. Caio Bonfim conquistou a medalha na prova de 35km na marcha atlética.