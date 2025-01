Australian Open 2025: veja os resultados do segundo dia do Grand Slam

A segunda rodada do Australian Open, primeiro Grand Slam do ano, começou a ser disputada na noite de domingo (12) e a madrugada desta segunda-feira (13). Novak Djokovic sofreu, mas passou pelo norte-americano Nisheshi Basavareddy, 107º colocado do ranking, por 3 sets a 1 com parciais de 4/6 6/3 6/4 6/, em partida com 2h59min de duração.

continua após a publicidade

➡️ Australian Open 2025: veja os resultados do primeiro dia do Grand Slam

➡️ Thiago Wild perde para Fabian Marozsan e está eliminado do Australian Open

Carlos Alcaraz, que decidiu não jogar torneios preparatórios para o primeiro Grand Slam do ano, superou o cazaque Alexander Shevchenko em sets diretos, com parciais de 6/1, 7/5 e 6/1. O espanhol, que é o terceiro do ranking da ATP, dominou a partida do primeiro ao último período.

➡️ Thiago Monteiro sofre virada de Kei Nishikori e é eliminado do Australian Open

Carlos Alcaraz celebra match point contra o cazaque Alexander Shevchenko no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

O primeiro do ranking, Jannik Sinner, enfrentou o chileno Nicolas Jerry e venceu a partida por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7-2), 7/6 (7-5) e 6/1. Número 36 do ranking, o tenista sul-americano deu trabalho, mas não foi o suficiente para bater o italiano. Sinner tem apenas seis derrotas das 79 partidas que disputou na temporada passada.

continua após a publicidade

➡️ Quem é o número 1 do ranking de tênis? Ranking ATP Atualizado

Jannik Sinner na partida contra o chileno Nicolas Jarry no Australian Open (Foto: Paul Crock / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja todos os resultados do segundo dia de Australian Open 2025.

Masculino – Primeira Rodada

[1] Jannik Sinner (ITA) vs Nicolas Jarry (CHI) 7/6(2) 7/6(5) 6/1 [3] Carlos Alcaraz (ESP) vs Alexander Shevchenko (CAZ) 6/1 7/5 6/1 [7] Novak Djokovic (SER) vs [C] Nishesh Basavareddy (EUA) 4/6 6/3 6/4 6/1 [LL] Francesco Passaro (ITA) vs [10] Grigor Dimitrov (BUL) 7/5 2/1 des. Alex Michelsen (EUA) vs [11] Stefanos Tsitsipas (GRE) 7/5 6/3 2/6 6/4 [12] Tommy Paul (EUA) vs Christopher O’Connell (AUS) 6/2 3/6 6/1 6/7(5) 7/5 [15] Jack Draper (GBR) vs Mariano Navone (ARG) 4/6 6/3 3/6 6/3 6/2 [17] Frances Tiafoe (EUA) vs Arthur Rinderknech (FRA) 7/6(2) 6/3 4/6 6/7(4) 6/3 [22] Sebastian Korda (EUA) vs [Q] Lukas Klein (ESL) 6/3 0/6 6/3 7/6(6) Roberto Carballes (ESP) vs [23] Alejandro Tabilo (CHI) 1/6 6/2 6/3 7/6(1) [27] Jordan Thompson (AUS) vs [Q] Dominik Koepfer (ALE) 7/6(3) 6/4 4/6 6/3 Arthur Cazaux (FRA) vs [28] Sebastian Baez (ARG) 6/3 5/7 3/6 6/0 6/3 [29] Félix Auger-Aliassime (CAN) vs Jan-Lennard Struff (ALE) 6/3 6/0 4/6 6/1 Fabian Marozsan (HUN) vs Thiago Wild (BRA) 6/3 6/7(5) 7/5 5/7 7/5 Jakub Mensik (TCH) vs [Q] Nikoloz Basilashvili (GEO) 6/1 6/7(3) 6/3 6/3 [C] James McCabe (AUS) vs [Q] Martin Landaluce (ESP) 6/4 6/3 6/4 James Duckworth (AUS) vs Dominic Stricker (SUI) 6/2 6/4 6/2 [C] Tristan Schoolkate (AUS) vs Taro Daniel (JAP) 6/7(5) 7/6(4) 6/1 6/4 Aleksandar Vukic (AUS) vs Damir Dzumhur (BIH) 6/7(3) 6/0 3/6 6/3 6/4 Nuno Borges (POR) vs Alexandre Muller (FRA) 6/7(2) 6/3 6/2 7/5 [Q] Yoshihito Nishioka (JAP) vs Aziz Dougaz (TUN) 3/6 6/4 7/6(3) 6/3 Thanasi Kokkinakis (AUS) vs Roman Safiullin 3/6 6/3 6/3 7/6(5) [Q] Jaime Faria (POR) vs Pavel Kotov 6/1 6/1 7/5 Jacob Fearnley (GBR) vs Nick Kyrgios (AUS) 7/6(3) 6/3 7/6(1) Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Juncheng Shang (CHN) 7/6(1) 5/2 des. Benjamin Bonzi (FRA) vs David Goffin (BEL) 6/1 6/2 7/6(7)

Feminino – Primeira Rodada

[2] Iga Swiatek (POL) vs Katerina Siniakova (TCH) 6/3 6/4 [3] Coco Gauff (EUA) vs Sofia Kenin (EUA) 6/3 6/3 [7] Jessica Pegula (EUA) vs [C] Maya Joint (AUS) 6/3 6/0 [10] Danielle Collins (EUA) vs [Q] Daria Snigur (UCR) 7/6(4) 6/3 [12] Diana Schnaider vs Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7/6(4) 6/4 Belinda Bencic (SUI) vs [16] Jelena Ostapenko (LET) 6/3 7/6(6) [17] Marta Kostyuk (UCR) vs [Q] Nao Hibino (JAP) 3/6 6/3 6/1 [20] Karolina Muchova (TCH) vs Nadia Podoroska (ARG) 6/1 6/1 Lucia Bronzetti (ITA) vs [21] Victoria Azarenka 6/2 7/6(2) [23] Magdalena Frech (POL) vs [Q] Polina Kudermetova 6/4 6/4 [25] Liudmila Samsonova vs Kamilla Rakhimova 6/2 6/4 [27] Anastasia Pavlyuchenkova vs Yue Yuan (CHN) 6/4 4/6 6/3 [28] Elina Svitolina (UCR) vs Sorana Cirstea (ROM) 6/4 6/4 [C] Talia Gibson (AUS) vs Zeynep Sonmez (TUR) 3/6 7/6(5) 6/1 Caroline Dolehide (EUA) vs [Q] Sara Bejlek (TCH) 7/6(5) 6/2 Moyuka Uchijima (JAP) vs Magda Linette (POL) 4/6 6/2 7/6(10-8) Rebecca Sramkova (ESL) vs Katie Volynets (EUA) 3/6 6/2 6/2 Arantxa Rus (HOL) vs Olga Danilovic (SER) 6/4 6/4 Laura Siegemund (ALE) vs Hailey Baptiste (EUA) 4/6 7/5 6/4 [C] Ajla Tomljanovic (AUS) vs Ashlyn Krueger (EUA) 6/4 4/6 6/4 [LL] Harriet Dart (GBR) vs [Q] Jana Fett (CRO) 7/5 2/6 7/6(10-7) Jule Niemeier (ALE) vs [Q] Maja Chwalinska (POL) 6/0 6/1 Anastasia Potapova vs [Q] Tamara Zidansek (ESV) 6/2 7/5 Jodie Burrage (GBR) vs [Q] Leolia Jeanjean (FRA) 6/2 6/4 Jaqueline Cristian (ROM) vs [LL] Petra Martic (CRO) 6/2 4/6 7/6(10-7) Elise Mertens (BAL) vs Viktorija Golubic (SUI) 4/6 7/6(8) 6/4 [Q] Destanee Aiava (AUS) vs Greet Minnen (BEL) 5/7 7/5 7/6(10-5) Naomi Osaka (JAP) vs Caroline Garcia (FRA) 6/3 3/6 6/3

Quando será o próximo jogo de João Fonseca?

A estreia de João Fonseca no Australian Open 2025 deve acontecer entre a segunda-feira e a madrugada de terça-feira. O confronto com Andrey Rublev, número 9 do mundo, será disputada no terceiro e último dia da primeira rodada. A agenda é anunciada na véspera apenas.