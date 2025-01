Bia Haddad no Australian Open: horário e onde assistir jogo contra Riera

Bia Haddad estreia no Australian Open nesta segunda-feira (13), às 21h (Horário de Brasília), em Melbourne. A brasileira enfrenta a argentina Julia Riera. O jogo da tenista será o primeiro na quadra 1573 Arena, na programação divulgada pela competição. A transmissão da partida será pela ESPN e pelo streaming Disney +.

A brasileira vem de uma eliminação precoce na chave simples do WTA de Adelaide, mas está na final de duplas do torneio australiano. A adversária de Haddad, Julia Riera, conquistou a vaga na chave principal no qualifying. Bia é a 16ª melhor tenista do mundo, enquanto a rival sul-americana está na 139º posição.

Bia Haddad Maia durante partida pela United Cup (Foto: Colin Murty/AFP)

Bia Haddad busca primeira vitória no simples

A brasileira Bia Haddad iniciou o ano com três derrotas seguidas — duas na United Cup e uma na primeira rodada do WTA de Adelaide, preparatório para o Australian Open.

Nas duplas, a tenista fez boa campanha em Adelaide ao lado da alemã Siegemund. Bia Haddad chegou à final do torneio, quando perdeu para Guo e Panova.

Brasileiros no Australian Open

Além Bia Haddad, outro tenista brasileiro que estreará neste dia é João Fonseca. A promessa de 18 anos enfrentará o russo Andrey Rublev na primeira fase.

Os outros dois representantes do país já se despediram. Thiago Monteiro e Thiago Wild foram eliminados na primeira fase após derrotas por 3 a 2 para o japonês Kei Nishikori e o húngaro Fabian Marozsan, respectivamente.

Saiba horário e onde assistir à Bia Haddad e Riera.

Bia Haddad x Riera

Australian Open

📆 Data: 13 de janeiro de 2025, segunda-feira

⏰ Horário: 21h (Horário de Brasília)

🥎 Fase: primeira rodada

🌏 Local: Melbourne, Austrália

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+