João Fonseca x Andrey Rublev: veja onde assistir e horário no Australian Open

João Fonseca, número 113 do mundo e jovem de 18 anos, já sabe o horário de sua estreia no Australian Open e em torneios do Grand Slam. Ele irá estrelar o último jogo da quadra Margaret Court, a segunda principal do torneio contra o russo Andrey Rublev, na manhã desta terça-feira (14), às 6h30 (de Brasília) e 20h30 no horário local. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Já Bia Haddad Maia, 17ª colocada no ranking da WTA, encara a argentina Julia Riera, 146º do mundo. O duelo sul-americano será na Quadra 1573, às 21h (de Brasília) e 11h no horário local. A partida também terá transmissão da ESPN e do Disney+.

JOÃO FONSECA X ANDREY RUBLEV

Fonseca vem impressionando o circuito mundial com os resultados das últimas semanas, com os títulos do NextGen Finals e do Challenger 125 de Camberra, além das três vitórias no qualificatório em Melbourne, que lhe deram o direito de disputar a chave principal. Ele soma 13 triunfos consecutivos, sendo os últimos oito sem perder sets.

João Fonseca é um das grandes promessas do tênis mundial (Foto: Divulgação)

Número nove do ranking da ATP, Andrey Rublev, vem de cinco derrotas seguidas e começou o ano perdendo no ATP 250 de Hong Kong. O russo busca recuperação após 2024 difícil, onde teve problemas de saúde mental.

BIA HADDAD MAIA X JULIA RIERA

A paulistana vem de um início de temporada com três derrotas em três jogos nas simples. Porém, tem grande favoritismo para superar a primeira fase em Melbourne, contra a argentina Julia Riera, de 22 anos e 146 do ranking da WTA.

Os jogos serão transmitidos pelos canais ESPN, na TV fechada, e pelo Disney+, em streaming.