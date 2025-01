Djokovic sofre e vira contra jovem em estreia com Murray no Australian Open

Novak Djokovic, número sete do mundo, teve um primeiro passo difícil rumo ao 25º título de Grand Slam nesta segunda-feira (13), no Australian Open, torneio onde é o recordista com dez conquistas.

O sérvio passou pelo jovem de 19 anos, o americano Nisheshi Basavareddy, 107º colocado, por 3 sets a 1 com parciais de 4/6 6/3 6/4 6/2, após 2h59min de duração na quadra Rod Laver Arena, a principal de Melbourne Park.

Como foi a partida entre Djokovic e Basavareddy?

Nishesh Basavareddy durante a partida contra Novak Djokovic no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)

Basavareddy vinha da melhor campanha em sua carreira com semifinal no ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia, e deu um calor no sérvio, que estreou sua parceria com Andy Murray como treinador. Ele venceu o primeiro set, mas Nole, apesar de games apertados, foi mais efetivo nos dois sets seguintes.

Djokovic vibrou muito ao vencer o terceiro set e virar o jogo e dominou as ações na quarta parcial abrindo 4 a 1 com duas quebras, perdendo match-points no sétimo game e finalizando logo a seguir no quarto match-point com um ace.

Nole alcança sua 378ª vitória em Grand Slams e iguala Roger Federer em recorde de jogos com 429 partidas. Ele tem agora 95 vitórias e nove derrotas no Aberto da Austrália.

Na segunda rodada o tenista de Belgrado enfrenta o qualifier português Jaime Faria, 125º e jovem de 21 anos, que passou em sets diretos pelo russo Pavel Kotov.

Ao término do jogo, Djokovic contou como foi a experiência inédita com Murray, um de seus maiores rivais da carreira em seu time: