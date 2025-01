Primeiro Grand Slam do ano, a primeira rodada do Australian Open 2025 começou a ser disputada na noite de sábado e madrugada deste domingo. O brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado de virada logo na estreia por Kei Nishikori por 3 sets a 2 (4/6, 6/7, 7/5, 6/2 e 6/3), em partida com 4h06 de duração.

Alexander Zverev, atual número 2 do ranking da ATP, estreou com vitória e sem sustos após dúvidas sobre sua participação. O alemão abandonou a disputa do United Cup por uma distensão no bíceps e sinalizou desconfortos no cotovelo durante o torneio.

Já Casper Ruud, atual 6 do mundo, também garantiu a classificação, porém em um início duro no Australian Open. O norueguês precisou lutar por cinco sets disputados em 3h21 para superar o amigo e parceiro de treinos Jaume Munar, numa partida em que cada tenista anotou 48 winners.

Veja todos os resultados do primeiro dia do Australian Open 2025

Alexander Zverev (ALE) vs. Lucas Pouille (FRA) 6/4 6/4 6/4 Casper Ruud (NOR) vs. Jaume Munar (ESP) 6/3 1/6 7/5 2/6 6/1 Ugo Humbert (FRA) vs. Matteo Gigante (ITA) 7/6(5) 7/5 6/4 Arthur Fils (FRA) vs. Otto Virtanen (FIN) 3/6 7/6(4) 6/4 6/4 Jiri Lehecka (TCH) vs. Li Tu (AUS) 6/1 3/6 6/3 7/6(1) Tomas Machac (TCH) vs. Sumit Nagal (IND) 6/3 6/1 7/5 Kei Nishikori (JAP) vs. Thiago Monteiro (BRA) 4/6 6/7(4) 7/5 6/2 6/3 Hugo Gaston (FRA) vs. Omar Jasika (AUS) 6/2 3/6 6/2 6/2 Hady Habib (LBN) vs. Bu Yunchaokete (CHN) 7/6(4) 6/4 7/6(6) Pedro Martinez (ESP) vs. Luciano Darderi (ITA) 6/3 4/1 des. Reilly Opelka (EUA) vs. Gauthier Onclin (BEL) 3/6 7/6(4) 6/3 6/2 Adam Walton (AUS) vs. Quentin Halys (FRA) Empate: 6/4 6/4 4/6 6/7(4) 5/5 Damir Dzumhur (BIH) vs. Aleksandar Vukic (AUS) Adiado Jaime Faria (POR) vs. Pavel Kotov Adiado Yoshihito Nishioka (JAP) vs. Aziz Dougaz (TUN) Adiado Juncheng Shang (CHN) vs. Alejandro Davidovich Fokina Adiado

Aryna Sabalenka vs. Sloane Stephens (EUA) 6/3 6/2 Qinwen Zheng (CHN) vs. Anca Todoni (ROM) 7/6(5) 6/1 Mirra Andreeva vs. Marie Bouzkova (TCH) 6/3 6/3 Paula Badosa (ESP) vs. Xinyu Wang (CHN) 6/3 7/6(5) Donna Vekic (CRO) vs. Diane Parry (FRA) 6/4 6/4 Clara Tauson (DIN) vs. Linda Noskova (TCH) 5/7 6/3 6/4 Leylah Fernandez (CAN) vs. Yuliia Starodubtseva (UCR) 7/5 6/4 Jessica Bouzas (ESP) vs. Sonay Kartal (GBR) 6/1 7/6(5) Cristina Bucsa (ESP) vs. Chloe Paquet (FRA)[C] 6/2 6/3 Tatjana Maria (ALE) vs. Bernarda Pera (EUA)[C] 7/6(3) 6/4 Suzan Lamens (HOL) vs. Veronika Erjavec[Q] 7/5 7/6(2) Anna Blinkova vs. Daria Saville[A][C] Adiado Nao Hibino[Q] vs. Marta Kostyuk Adiado Anastasia Pavlyuchenkova vs. Yue Yuan Adiado Jule Niemeier vs. Maja Chwalinska[Q] Adiado

Quando será o próximo jogo de João Fonseca?

A estreia de João Fonseca no Australian Open 2025 deve acontecer entre a segunda-feira e a madrugada de terça-feira. O confronto com Andrey Rublev, número 9 do mundo, será disputada no terceiro e último dia da primeira rodada. A agenda é anunciada na véspera apenas.