A ascensão meteórica de João Fonseca no ranking mundial (de 655º em fevereiro do ano passado, antes do Rio Open, ao 59º lugar, atualmente, após a terceira rodada do Masters 1000 de Miami) segue impressionando. Tanto que a ATP lembrou esse feito do brasileiro, de 18 anos, ao fazer uma publicação, em seu site ofiicial, sobre três estrelas da NextGen. Os outros dois destaques têm 19 anos: o tcheco Jakub Mensik (24º) e o americano Learner Tien (69º).



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

continua após a publicidade

Campeão do Masters 1000 de Miami, no domingo passado (30), desbancando, na final, ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, Mensik é citado como a última estrela da edição de 2024 do NextGen Finals a despontar em 2025. Com o feito, o tcheco se tornou o nono mais jovem campeão nesse nível de torneio, criado em 1990 e, também, o quarto jogador a erguer o primeiro troféu de ATP em um Masters 1000.

Já a trajetória de João Fonseca no ano (em torneios de ATP) começou com sua maior vitória na carreira até agora, e logo na estreia na chave principal de um Grand Slam: contra o russo Andrey Rublev (9º do mundo), no Aberto da Austrália. No mês seguinte, ao sagrar-se campeão em Buenos Aires, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira se tornou o mais jovem sul-americano a erguer um troféu desde 1990.

continua após a publicidade

João Fonseca, Tien e Mensik venceram top 10 em 2025

Derrotado por Fonseca duas vezes no NextGen Finals, a última delas na decisão e na estreia em Miami, mês passado, Tien também tem protagonizado belos feitos na atual temporada. Em janeiro, na Austrália, se tornou o mais jovem a alcançar a terceira rodada em Melbourne desde o espanhol Rafael Nadal em 2005. Assim como o brasileiro, o jovem tenista americano também venceu um top 10 em 2025: o alemão Alexander Zverev, vice-líder, em Acapulco.

Também superado pelo número 1 do Brasil no NextGen Finals, na última rodada da fase de grupos, Mensik derrotou nada menos que três top 10 na campanha vitoriosa em Miami: o britânico Jack Draper (7º) , o anfitrião Taylor Fritz (4º) e, na final, Djokovic (5º).



continua após a publicidade

João Fonseca volta às quadras em Madri

Eliminado na terceira rodada do Masters 1000 de Miami, pelo australiano Alex De Minaur (11º), o brasileiro retornará ao circuito no Masters 1000 de Madri, que começa no dia 21 de abril.

O brasileiro soma, neste ano, apenas em ATP's, Masters 1000 e Grand Slams, nove vitórias em 14 partidas. O pupilo do técnico Guilherme Teixeira soma, além do título em Buenos Aires, os Challengers de Camberra, em janeiro, na Austrália, em Phoenix, em março.

- Tudo é uma experiência, acho que estou no caminho certo, fiz uma boa gira, três semanas muito boas, Indian Wells, Phoenix e Miami. Saldo muito positivo, tenho feito bom ano, me sentindo bem em quadra, bem fisicamente e mentalmente - disse o carioca de 18 anos, após a derrota para o australiano Alex De Minaur, 11º do mundo, em Miami.

No vídeo abaixo, a primeira vitória do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em Masters 1000, na estreia em 2024, em Madri: