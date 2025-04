Em janeiro, um revés, na segunda rodada, para o italiano Lorenzo Sonego, impediu que João Fonseca avançasse em seu primeiro Grand Slam como profissional, no Aberto da Austrália. Nesta quinta-feira (3), o italiano, atual 38º do mundo, foi surpreendido nas oitavas de final do ATP 250 de Marraquesh, no Marrocos, pelo tcheco Vit Kopriva (106º), por 6/2, 5/7 e 6/4.

Aos 27 anos, é a primeira vez que o tenista da República Tcheca chega às quartas de final de ATP na temporada. Seu próximo oponente, em confronto inédito, será o italiano Luciano Darderi (57º, de 23 anos), carrasco do francês Hugo Gaston, por 2/6, 6/2 e 6/3.

Sonego, por sua vez, sofreu a nona derrota em 18 jogos na temporada.

Algoz de João Fonseca no Rio Open também segue vivo

Terceiro favorito no Marrocos e algoz de João Fonseca na estreia no Rio Open, em fevereiro, Alexander Müller (41º) também está nas quartas em Marraquesh. Nas oitavas, o francês despachou o boliviano Hugo Dellien (102º). Para chegar às semifinais, o tenista da França terá de superar o qualifier polonês Kamil Majchrzak (122º).

Brasileiro retorna às quadras em Madri

Após alcançar a terceira rodada no Masters 1000 de Miami, seu melhor resultado nesse nível de torneio até agora, o número 1 do Brasil volta às quadras no Masters 1000 de Madri, que começa no próximo dia 21. Mas seu enorme talento tem sido bastante elogiado pelo mundo afora.

Nesta semana, em São Paulo, dois ícones do tênis argentino, Gabriela Sabatini e Juan Martin Del Potro, não pouparam elogios a Joao Fonseca. Os dois hermanos são embaixadores do Roland Garros Junior Series, que reúne 32 tenistas sub-17 de 10 países. Como prêmio, o campeão e a campeã do torneio que acontece na Sociedade Harmonia de Tênis ganharão convite para disputar a chave juvenil do único Grand Slam no saibro.

- Podemos ver no João um grande jogo. Ele tem um jogo muito potente, muito sólido e muito efetivo, me lembra um pouco o Juan Martin (Del Potro, que estava ao seu lado na coletiva), além da sua mentalidade, sua fortaleza mental. Vemos ele muito determinado dentro de quadra. Essas são muito boas qualidades, gosta de competir - destacou.

Del Potro concordou com a compatriota nas análises sobre João Fonseca. Além disso, ele reforçou a importância do brasileiro para o tênis sul-americano e destacou a necessidade de controlar a grande pressão enfrentada.

- O mundo do tênis está surpreso com ele, vemos muitos brasileiros o apoiando. Está despertando muito interesse no mundo do tênis - apontou o argentino