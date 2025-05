Sabalenka supera Gauff e conquista WTA 1000 de Madri

Neste sábado (3), Aryna Sabalenka conquistou o título do WTA 1000 de Madri, na quadra Manolo Santana, com vitória por 2 sets a 0. Foi o teceiro título da bielorrussa no saibro espanhol e terceiro troféu da temporada. A partida aconteceu na quadra Manolo Santana, com boa presença de público.

Foi a segunda vez que Sabalenka e Coco Gauff se enfrentaram em uma final do circuito profissional do tênis. Em 2023, jogando em casa, a americana levou a melhor na decisão do US Open e ficou com o título.

O jogo

Coco Gauff venceu o primeiro game da partida, mas cometeu vários erros, se desestabilizou e foi superada com muita vantagem por Sabalenka, que conseguiu duas quebras de serviço, no terceiro e quinto game. A americana buscou a recuperação, quebrando a adversária e confirmando o serviço na sequência.

Coco Gauff cresceu na partida e a reta final do primeiro set ficou mais equilibrada. No último game, ela conseguiu salvar um set point, mas acabou quebrada por Sabalenka, que levou a primeira parcial.

De volta para o segundo set, a parcial começou com muita intensidade e Coco Gauff quebrou o serviço de Sabalenka no terceiro game. A americana conseguiu encaixar bem o saque, provocando alguns erros da adversária. Sabalenka devolveu a quebra de serviço e virou a parcial contra a americana, que chegou a ter dois games de vantagem.

Sabalenka takes the break to level it to five all in the second set ‼️@SabalenkaA | #MMOPEN pic.twitter.com/TM7K2MNUYU — wta (@WTA) May 3, 2025

Em final emocionante, Coco Gauff tentava manter viva a chance de título. A americana confirmou o último serviço e levou o set para o tie-break. Sabalenka venceu o tie-break e confirmou o título.

Sabalenka soma mil pontos no ranking (Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Masters 1000 de Madri

Neste domingo (4), o saibro espanhol recebe mais uma disputa de título. O título da edição 2025 do Masters 1000 de Madri será decidido neste domingo (4), a partir das 13h30 (horário de Brasília), entre o norueguês Casper Ruud e o britânico Jack Draper, algoz de João Fonseca em Indian Wells. A partida será transmitida pela ESPN e Disney+.