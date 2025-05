Apesar da derrota na segunda rodada do Masters 1000 de Madri e do revés na estreia do Challenger de Estoril, na última quarta-feira, João Fonseca manteve a posição no ranking mundial. O número 1 do Brasil, que corria o risco de perder sete posições, segue como o 65º melhor do mundo. Aos 18 anos, ele é o único do país no top 100, já que Thiago Monteiro perdeu 12 colocações e está em 106º.

O paranaense Thiago Wild, número 3 do Brasil, caiu sete posições e aparece em 120º. O quarto melhor do país é o campineiro Felipe Meligeni, que perdeu seis posições e está em 123º.



Número 740 do mundo no início de 2024, João Fonseca tem como melhor ranking o 59º lugar, alcançado em 31 de março deste ano. O brasileiro ficou nessa posição até 21 de abril, quando caiu para o 65º, na última atualização antes do torneio na capital espanhola. Em fevereiro, em Buenos Aires, o brasileiro conquistou seu primeiro ATP.

João Fonseca conhece nesta segunda a chave de Roma

Nesta semana, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, vai debutar no Masters 1000 de Roma, cuja chave principal será sorteada nesta segunda. Como não tem pontos a defender na próxima semana, a tendência é de que João Fonseca volte a ganhar posições. No ranking ao vivo da ATP, o carioca já aparece subindo três posições.

Sábado, o número 1 do Brasil treinou com Felipe Meligeni na quadra central do Foro Itálico, palco do torneio italiano.



Felipe Meligeni, da ADK Tennis, e João Fonseca treinam juntos na quadra central do Foro Itálico em Roma pic.twitter.com/EDnIWLktL4 — Site Tenis News (@tenisnewsbrasil) May 3, 2025

Campeão de Madri volta ao top 10

Campeão de Madri, no domingo, seu maior título na carreira, o norueguês Casper Ruud, de 26 anos, pulou oito posições no ranking e está de volta ao top 10. Ex-vice-líder do ranking, em 2022, agora ele é o sétimo do mundo.

Vice na capital espanhola, o britânico Jack Draper subiu uma colocação e é o quinto melhor do planeta, aos 23 anos, seu melhor ranking até aqui. Em março, o tenista da Grã-Bretanha conquistou, em Indian Wells, seu primeiro Masters 1000, tendo derrotado João Fonseca na segunda rodada.