João Fonseca pode reencontrar vítimas em Roma; veja a chave

João Fonseca inicia sua campanha em Roma enfrentando Fabian Maroszan, atualmente o 61º do ranking. O húngaro teve uma boa temporada, alcançando as semifinais no ATP 500 de Munique e as oitavas de final no Masters 1000 de Monte Carlo, além de ter derrotado Carlos Alcaraz em Roma em 2023. O torneio no Foro Itálico oferece uma premiação total de 8 milhões de euros e se estende até o dia 18 de maio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Se avançar, o brasileiro enfrentará na segunda rodada Andrey Rublev, que é o 16º cabeça de chave. Este confronto representa uma possível revanche para o russo, após o brasileiro ter se destacado ao derrotá-lo no Australian Open, um Grand Slam onde fez história vencendo um jogador do top 10.

Na terceira rodada, o desafiante pode ser Jakub Mensik, cotado como 20º favorito. O tcheco conquistou o título no Masters 1000 de Miami e teve um bom desempenho no saibro de Madri recentemente. Ele enfrentará na estreia o italiano Matteo Gigante, vindo do qualifying, ou o francês Arthur Rinderknech.

continua após a publicidade

Esta é a estreia de Fonseca em Roma, onde não tem pontos a defender, e busca se destacar no saibro europeu em seu terceiro torneio. Anteriormente, em Madri, caiu na segunda rodada para Tommy Paul, o 12º colocado, e em Estoril, Portugal, foi eliminado na estreia pelo holandês Jesper De Jong.