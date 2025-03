Ator americano passa mal e jogo da NBA é interrompido

A partida da NBA entre New York Knicks e Miami Heat, realizado nesta segunda-feira (17), no Madison Square Garden, foi interrompida após Tracy Morgan passar mal. Situado na primeira fileira, ao lado da equipe de narração do jogo, o ator vomitou perto da quadra e fez com que a arbitragem parasse o duelo para a limpeza do local e atendimento médico.

O ator passou mal durante o terceiro quarto da partida, que fez o jogo ficar paralisado por mais de dez minutos. Após atendimento médico, Tracy foi levado ao centro médico de cadeira de rodas e foi aplaudido pelo público.

Imagens fortes a seguir:

Quem é Tracy Morgan?

Tracy atuou em filmes de sucesso, como "O Pequenino" (2006) e "Golpe Baixo" (2005), sendo o último que fala sobre um time de futebol americano de presidiários. Atualmente com 56 anos, o trabalho mais recente do ator foi em 2022, no longa "Spirited - Um Conto Natalino". Morgan é figurinha carimbada nos assentos da primeira fila do Madison Square Garden, onde acompanha os jogos do seu time, o New York Knicks.

