A troca que levou Luka Doncic para o Los Angeles Lakers e Anthony Davis para o Dallas Mavericks segue dando o que falar. Grande responsável por noticiar em primeira mão a negociação, Shams Charania deu detalhes sobre como estava se sentindo enquanto escrevia a matéria que causaria choque em toda a NBA.

O insider deu as declarações em participação ao podcast The Young Man And The Three, que foi ar na última sexta-feira (14).

— Era um sábado à noite, logo após um jogo do Lakers em Nova Iorque, uma grande vitória do Lakers. Eu estava me preparando para o meu voo para Bristol na manhã seguinte porque era uma grande semana para trocas, tinha o De’Aaron Fox, Jimmy Butler. Era por volta de 23h05 e eu fui avisado que havia algo entre os Lakers e os Mavericks — começou Sharania.

O insider também destacou que na quarta-feira da semana anterior também recebeu a informação de que havia um trade entre as franquias envolvendo um jogador específico, mas que não seria um grande negócio.

— Eu conversei com quatro a cinco pessoas e consegui todos os detalhes do trade. Fiz mais uma chamada e falei ‘isso está realmente acontecendo?’ e a pessoa respondeu: ‘sim’. Minhas mãos tremiam. Você tem que ter certeza de que cada detalhe está certo — acrescentou o repórter da ESPN.

Relembre detalhes em troca de Anthony Davis e Luka Doncic

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante o último mês. Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN" dos Estados Unidos, a negócio é: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.

No final, a troca realmente aconteceu e toda a NBA entrou em choque. Foi o grande movimento envolvendo jogadores na temporada 2024/25 e um dos maiores dos últimos tempos.