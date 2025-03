Na luta pelo quarto prêmio, Nikola Jokic encontrou um forte concorrente na corrida para MVP da temporada regular de 2024/25 da NBA: Shai Gilgeous-Alexander. Atualmente na segunda colocação, o armador do Oklahoma City Thunder revesa com o sérvio na liderança na disputa de melhor jogador da liga. A noite deste sábado foi marcada por mais um impressionante desempenho do canadense, que garantiu a vitória sobre o Detroit Pistons, ao marcar 48 pontos, quatro rebotes e seis assistências.

O duelo entre o Thunder e Pistons rendeu muitas reações de fãs do melhor basquete do mundo nas redes sociais, que se chocaram com mais uma grande atuação de Shai. Não apenas em questão de números, mas a forma de jogar do armador, principalmente sua maneira de criar fortes oportunidades em cima dos adversários no 1x1, é altamente celebrado pelos torcedores.

Confira as reações dos fãs sobre Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander em ação durante jogo entre Thunder e Pistons (Foto: Brian Sevald/NBAE via Getty Images/AFP)

Números na NBA 2024/25: Shai Gilgeous-Alexander x Nikola Jokic

Líder na última semana, Shai perdeu a primeira colocação mais uma vez para Nikola Jokic na disputa para MVP da NBA. A lista da "corrida" é divulgada e atualizada pela própria liga norte-americana. Para melhor comparação, o Lance! separou as estatísticas de ambos os jogadores na temporada de 2024/25 até o momento.

Shai Gilgeous-Alexander

Ao fazer o quarto jogo com 40 pontos ou mais nos últimos seis disputados, o armador é forte candidato para o prêmio. Na temporada, ele acumula médias de 32,8 pontos, 5,1 rebotes e 6,2 assistências por noite, além do aproveitamento de 52,5% em arremessos.

Nikola Jokic

O pivô chega para a disputa do quarto MVP da carreira com média de triplo-duplo. Após bater o recorde da NBA, o primeiro jogador a fazer um jogo com 30 pontos, 20 rebotes e assistências voltou para o topo na lista entre os melhores jogadores da atual edição. Em relação a números, Jokic soma cerca de 29 pontos, 12,8 rebotes e 10,3 assistências por jogo disputado.

Vale destacar que, apesar da média "superior" de Jokic, é Gilgeous-Alexander que conta com o maior plus-minus da liga na temporada de 2024/25. A estatística mede o impacto direto do jogador ao desempenho do time enquanto está em quadra. Neste ponto, o armador do Thunder tem +859 contra os +653 do astro de Denver Nuggets.