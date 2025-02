Astros da NBA se lesionam e estão fora do All-Star Game 2025

Anthony Davis e Antetokounmpo, astros da NBA, estão fora do All-Star Game de 2025. Os dois atletas sofreram lesões e não vão conseguir se recuperar a tempo do grande evento, que acontece no próximo domingo (16), no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia.

De acordo com Shams Charania, repórter da “ESPN”, Davis sofreu uma lesão na coxa e pode ficar cerca de quatro semanas afastado das quadras. O jogador fez a sua estreia pelo Dallas Mavericks no último sábado (8), no duelo contra o Houston Rockets.

“A estrela do Dallas Mavericks, Anthony Davis, deve perder várias semanas com uma distensão no adutor esquerdo, fontes disseram à ESPN. Sua ausência pode se estender por um mês”, informou o insider.

Já Antetokounmpo sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no último dia 2 de fevereiro e segue sem atuar. Havia uma cerca expectativa quanto ao seu retorno, mas o tempo de recuperação está previsto para acontecer somente uma semana depois do All-Star Game da NBA. O grego estava no time de Charles Barkley e atua ao lado de Nikola Jokic, do Nuggets, e Victor Wembanyama, do Spurs.

Giannis Antetokounmpo será desfalque do All-Star Game (Foto: David Jensen/AFP)

Dessa forma, caberá ao comissário da NBA, Adam Silver, anunciar os substitutos dos astros nos próximos dias. Devem ser convocados um jogador da Conferência Oeste e outro da Conferência Leste.

O famoso jogo das estrelas da liga será feito em um formato de minitorneio. Serão quatro equipes, que disputam em semifinal e, posteriormente, a grande final o título da competição. O vencedor de cada jogo será aquele que atingir ou ultrapassar a marca de 40 pontos.